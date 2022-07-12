Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller

Haberler | 12.07.2022 - 16:07 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 16:17
Başrollerinde ünlü aktör Sylvester Stallone (76) ve Javon Walton’ın (15) yer aldığı aksiyon-gerilim türündeki Amerikan süper kahraman filmi 'Samaritan’ın afişi ve ilk görselleri yayınlandı.
Filmden yayınlanan görseller, Stallone'un canlandırdığı yeni karaktere bakış açısı kazanmamızı da sağlarken, ünlü aktöre filmde Walton’un yanı sıra Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk (40) ve komedyen Martin Starr (39)
da eşlik ediyor.
Filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlenirken, senaryosunu Bragi F. Schut yazdı.
Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.
Öte yandan Stallone ve Braden Aftergood filmin yapımcılığını üstleniyor.
Film, 26 Ağustos’ta ‘Amazon Prime’ da izleyiciyle buluşacak.