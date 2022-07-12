Galeri

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller

Haberler | 12.07.2022 - 16:07 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 16:17

Yönetmenliğini Julius Avery’in üstlendiği ve başrolünde ünlü aktör Sylvester Stallone’un yer aldığı süper kahraman filmi Samaratan’dan ilk görüntüler geldi. Konusu çizgi romana dayanan film önümüzdeki ay dijital platformda yayınlanacak.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 1

Başrollerinde ünlü aktör  (76) ve Javon Walton’ın (15) yer aldığı aksiyon-gerilim türündeki Amerikan süper kahraman filmi 'Samaritan’ın afişi ve ilk görselleri yayınlandı.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 2

RENKLİ OYUNCU KADROSU

Filmden yayınlanan görseller, Stallone'un canlandırdığı yeni karaktere bakış açısı kazanmamızı da sağlarken, ünlü aktöre filmde Walton’un yanı sıra Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk (40) ve komedyen Martin Starr (39)
da eşlik ediyor.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 3

Filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlenirken, senaryosunu Bragi F. Schut yazdı.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 4

SÜPER KAHRAMAN FİLMİ

Samaritan, yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 5

FİLMİN YAPIMCILIĞINI DA ÜSTLENDİ

Öte yandan Stallone ve Braden Aftergood filmin yapımcılığını üstleniyor.

Sylvester Stallone'lu süper kahraman filmi Samaritan'dan ilk görseller - 6

ÖNÜMÜZDEKİ AY DİJİTALDE YAYINLANACAK

Film, 26 Ağustos’ta ‘Amazon Prime’ da izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER