Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası
Hollywood'u sarsan taciz iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Justin Baldoni, Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını konu alan haberi yayınlayan New York Times'a 250 milyon dolarlık ifitra davası açtı.
Uzun bir aradan sonra Bizimle Başladı Bizimle Bitti ile beyazperdeye dönen Blake Lively, filmin aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni ile başrolleri paylaşmıştı.
Çekimler sırasında da araları bozuk olduğu iddia edilen ünlü oyunculardan Blake Lively, Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçladı.