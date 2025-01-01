Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası

Hollywood'u sarsan taciz iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Justin Baldoni, Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını konu alan haberi yayınlayan New York Times'a 250 milyon dolarlık ifitra davası açtı.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 1

Uzun bir aradan sonra Bizimle Başladı Bizimle Bitti ile beyazperdeye dönen Blake Lively, filmin  aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni ile başrolleri paylaşmıştı.

Çekimler sırasında da araları bozuk olduğu iddia edilen ünlü oyunculardan Blake Lively, Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçladı.

N-LIFE HABERLERİ

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 2

İddiaya göre; Baldoni filmin çekimleri süresince ünlü oyuncuya cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi. Hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.

Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli saha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia etti.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 3

"İTİBARIMI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Ünlü oyuncu, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 4

Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 5

250 MİLYON DOLARLIK DAVA

Tüm bu yaşananların ardından Justin Baldoni'den karşı hamle geldi. Johnny Depp'in eski kriz yönetimi ekibiyle çalışan Baldoni, Lively'nin cinsel taciz iddialarını konu alan haberi yayınlayan New York Times'a 250 milyon dolarlık ifitra davası açtı.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 6

TIMES'I SAHTEKARLIKLA SUÇLADI

Ünlü oyuncu, gazetenin Lively'nin bencil anlatısına dayanan yanlış bilgiler, yanlış beyanlar ve eksikliklerle dolu bir makale yayınladığını iddia etti.

Variety tarafından elde edilen 87 sayfalık şikayette Baldoni, Times'ı sahtekarlıkla suçladı. 

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 7

Şikayette, "Times haberi neredeyse tamamen Lively'nin doğrulanmamış ve çıkarcı anlatısına dayanıyor, iddialarını çürüten ve gerçek amaçlarını ortaya çıkaran çok sayıda kanıtı görmezden gelirken haberi neredeyse kelimesi kelimesine aktarıyor" iddiası yer alıyor.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 8

New York Times ise buna karşılık makalesini titizlikle ve sorumlu bir şekilde haberleştirildiğini savundu.

Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası - 9

ÜNLÜ YAZARDAN LİVELY'YE DESTEK

Öte yandan iddialar sonrası filmin uyarlandığı aynı adlı Bizimle Başladı Bizimle Bitti kitabının yazarı Colleen Hoover, Blake Lively'ye sosyal medya paylaşımıyla destek vermişti.

Ünlü yazar, paylaşımında "Tanıştığımız günden bu yana dürüst, nazik, destekleyici ve sabırlı olmaktan başka bir şey yapmadın. Tam olarak olduğun gibi bir insan olduğun için teşekkür ederim. Asla değişme. Asla solma" ifadelerini kullanmıştı.

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