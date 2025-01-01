Taciz iddiası sonrası Justin Baldoni'den karşı hamle: New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası

İddiaya göre; Baldoni filmin çekimleri süresince ünlü oyuncuya cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi. Hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı.

Lively, Justin Baldoni’nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli saha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia etti.