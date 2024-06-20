Tam 2 bin 800 yıllık! Uratu Kralı tarafından yaptırılmış, eski günlerine geri döndü
Urartu Kralı tarafından 2 bin 800 yıl önce yaptırılan Keşiş Gölü, bu yıl bölgenin bol kar ve yağmur almasıyla tekrar canlanarak yaban kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.
Ülke genelinde son 4 yıldır yaşanan kuraklık, birçok göl ve barajlar kurumaya neden olurken, bu göllerden biri de milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın doğusunda akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluşturulan Turna (Keşiş) Gölü idi.