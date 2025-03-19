Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi

Pankreas kanseriyle mücadelesini kaybeden Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Dün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınan Tanyeli, vasiyeti üzerine Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 1

2023 yılından bu yana pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 2

İstanbul'daki törenin ardından Tanyeli'nin cenazesi, vasiyeti üzerine karayolu ile Bodrum'a getirildi.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 3

Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eşi İlker Sünneli, oğlu Taylan Sadıkoğlu ile yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 4

"EN FAZLA KAVGA ETTİĞİM İNSANLARDAN BİRİYDİ"

Törende basın mensuplarına açıklama yapan ünlü sanatçı Işın Karaca, şunları dile getirdi:

"Hayatımda tanıdığım yaşama en bağlı, dostluğu dostluk ve en fazla kavga ettiğim insanlardan biriydi. Kaliteli kavgalarımız olmuştu. İnsan bu mücadelenin karşısında ne diyeceğini bilemiyor. Geldiğiniz için teşekkür ederiz."

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 5

"BENİ EŞİMLE TANIŞTIRAN OYDU"

Sanatçı arkadaşlarından Seray Sever ise "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok özel bir insandı. Bana ‘cennet gözlüm’ diyordu. Beni eşimle tanıştıran da oydu. Herkese bir dokunmuşluğu var. Herkesin kötü anında yanındaydı. Vefatlar üst üste geldi" dedi.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 6

"KALBİ GÜZEL, KENDİ GÜZEL BİR İNSANDI"

Cenaze namazını Tanyeli’nin vasiyeti üzerine Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı.

Kılınçarslan, "Sanatçımızı hepiniz tanıyorsunuz. Sizin tanımadığınız yönünü ben tanıtmak isterim. Sanatçımız Bodrum aşığı ve Tepecik Camii aşığı bir cemaatim idi. Bodrum’a her gelişinde mutlaka Tepecik Camii’ne gelir, camimizde namaz kılardı. Kendisini yakinen tanırım. Dostları dedi ki ‘hocam sizi çok severdi, çok yadederdi’. Duasını, namazını kıldırır mısın?’ dediler. Hocalarım da bize lütfettiler. Böyle mübarek bir günde böyle bir insanı göndereceğiz, mekanı cennet olsun. Biz, kendisinden razıyız. Kalbi güzel, kendi güzel, gönlü güzel bir insandı" dedi.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 7

Kılınan cenaze namazının ardından Tanyeli Özruh Sünneli’nin cenazesi Ortakent Mezarlığı’na annesinin mezarının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi - 8

TANYELİ KİMDİR?

Oryantal dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tanyeli, yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi.

Gerçek adı Öznur olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı.

1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı.

Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı.

İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan Tanyeli, bu evlilikten oğlu Taylan'ı dünyaya getirdi. 1996 yılında Kanat Kral ile evlenen Tanyeli'nin bu birliktelikten de Teoman adında bir oğlu oldu.

Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, 2012 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu.

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