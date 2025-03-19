Tanyeli'nin vasiyeti yerine getirildi: Bodrum'da toprağa verildi

TANYELİ KİMDİR?

Oryantal dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tanyeli, yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi.

Gerçek adı Öznur olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı.

1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı.

Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı.

İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan Tanyeli, bu evlilikten oğlu Taylan'ı dünyaya getirdi. 1996 yılında Kanat Kral ile evlenen Tanyeli'nin bu birliktelikten de Teoman adında bir oğlu oldu.

Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, 2012 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu.