Tanyeli'nin vefatı sonrası peş peşe paylaşımlar: Sırlarınla gittin buradan
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Birkaç gün önce entübe edilen ve 54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi alan ünlü isimler Tanyeli'nin vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...