Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi açılıyor

Hemen her Avrupa ülkesinin kazı ve araştırmalar yaptığı ve çoğunun Arkeoloji Enstitülerini 1889’dan beri kurmuş olduğu Türkiye’de bir Millî Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulması eskiden beri bir hayaldi ve yokluğu önemli eksikliklere yol açıyordu. Bilim, kültür ve sanat çalışmalarını geliştiren, destekleyici, ön açıcı, ilgili kurum ve kişileri kucaklayıcı, bir araya getirici devlet ve millet çatısı altında uluslararası toplum adına çalışan bilimsel, kültürel ve sosyal bir koordinasyon teşkilatı çoktandır arzulanıyordu. Tüm ilgililerin paydaş olacağı ve ilgili tüm dağınık güçlerin bir araya gelebileceği millî Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün kuruluşu daha çok zaman kaybetmeden acilen gerekliydi.