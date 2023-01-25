Tarihi Cacabey Camisi yarın açılacak

Gazeteci Mehmet Emin Turpçu ise yaklaşık 8 asır önce gök bilimi medresesi olan yapının cami olarak kullanıldığını dile getirerek, "Kırşehirliler olarak böyle bir camiye sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Restorasyondan çok memnunuz, gurur duyduk" diye konuştu.