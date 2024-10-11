Tarihi gizem çözüldü: DNA kalıntıları Kristof Kolomb'un mezarını doğruladı!
İspanyol bilim insanları, coğrafi keşifleri başlatan Kristof Kolomb'un kalıntılarının Sevilla Katedrali'nde gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması gerçekleştirdi. Kökeni konusundaki tartışmalar hala devam ederken ünlü kaşifin gerçek kimliğinin detayları 12 Ekim'de yayınlanacak belgeselde açıklanacak.
MERAK EDİLEN İKİ SORU
İspanya'daki bilim insanları, Kristof Kolomb'un ölümünden beş asırdan fazla bir süre sonra kaşifle ilgili iki farklı gizemi çözdüklerini iddia ediyor.
İlki, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Sevilla Katedrali'ndeki görkemli mezar gerçekten ona mı ait? İkincisi ise, dünya tarihinin akışını değiştiren denizci, tarihin uzun süredir iddia ettiği gibi gerçekten Cenevizli miydi?