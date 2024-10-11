Tarihi gizem çözüldü: DNA kalıntıları Kristof Kolomb'un mezarını doğruladı!

"ÇOK KARMAŞIK"

Denizcinin nereli olduğuna dair sayısız iddia ortaya atılmış olsa da program yapımcıları cevabı bulduklarını söylüyorlar.

İspanya devlet televizyonu RTVE'den yapılan açıklamada, “Yirmi beş olası köken ve sekiz finalist var ama sadece bir tanesi olabilir” denildi.

Soruşturmayı “çok karmaşık” olarak nitelendiren adli tıp uzmanı Lorente, gazetecilere yaptığı açıklamada “Gerçekten önemli bazı sonuçlar var tarihçiler tarafından değerlendirilmesi gereken çok sayıda çalışma ve analizde bize yardımcı olacak sonuçlar” dedi.