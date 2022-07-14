Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat

Haberler | 14.07.2022 - 13:53
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Mermerler kırıldı duvarlarına da yazılar yazıldı.
Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
İşte diğer kareler...