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Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat

Haberler | 14.07.2022 - 13:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmelere zarar verildi, mermerler kırıldı duvarlarına da yazılar yazıldı.

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 1

'nin İzmit ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 2

Mermerler kırıldı duvarlarına da yazılar yazıldı.

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 3

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 4

İşte diğer kareler...

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 5
Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 6
Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 7
Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin altındaki çeşmelere ve mermerlere tahribat - 8

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