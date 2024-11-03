Tarihi köprü 50 metre yer değiştirdi

Köprünün her bir gözünün yükseklik ve genişlik bakımından farklı olduğunu söyleyen Emin Öztürk, "Bu yapısal farklılıklar, köprünün dayanıklılığını artırmak ve altından geçen akıntının hızına göre suyu daha verimli şekilde yönlendirmek amacıyla yapılmış. Köprünün üst kısmı, yani tabliyesi, 57 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde. Bu da onun o dönemdeki araç ve yaya geçişleri için yeterli genişlikte olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Öztürk, köprünün yapımından sonra pek çok kez onarım çalışması gördüğünü anlatarak, "Kilezdere Kemer Köprüsü, 1998 yılında İzmit kent içi demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında orijinal yerinden yaklaşık 50 metre aşağıya taşındı. Günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprü, hala Osmanlı dönemine ait değerli bir miras olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.