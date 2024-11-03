Tarihi köprü 50 metre yer değiştirdi
Kocaeli'de 16. yüzyılda inşa edilen ve 1998'de demiryolu çalışmaları sırasında orijinal yerinden 50 metre ileriye taşınan Kilezdere Kemer Köprüsü, ticari hareketliliğe kattığı değerle ve mimari detaylarıyla dikkat çekiyor.
Başiskele ile İzmit ilçeleri arasındaki Salim Dervişoğlu Caddesi kenarında bulunan Kilezdere Kemer Köprüsü, III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'a yakınlığıyla bilinen Canfeda Hatun tarafından inşa ettirildi. 16. yüzyılda yapıldığı bilinen bu köprü, ismini ise Yuvacık Barajı'na su sağlayan ve "Kilezdere" olarak da adlandırılan Kirazdere'den aldı.