Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 24.05.2022 - 14:37

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 1

'nin Pamukkale ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki tiyatro, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk misafirlerini ağırladı.

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 2

Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser gerçekleştirdi. 

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 3

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konser öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 4

Şehirlerin ancak tarihleriyle var olabileceğini belirten Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Kültür Bakanlığının 2 tane temel konusu var, birincisi, somut mirasımızı korumak, somut miras işte bu antik şehirlerdir. Tarihi mekanlar, höyüklerdir. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce kazılacak alan var" dedi.

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 5

"BU DÜNYANIN KÖPRÜSÜ"

Demircan, Anadolu'nun kendisinin bir kervansaray olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu dünyanın köprüsü, merkezi Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, orası bizim memleketimizdir. Bu insanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız."

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 6

Vali Ali Fuat Atik de, ilk defa böyle bir atmosferde hitap ettiğini için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, tiyatronun restoresine destek verenlere teşekkür etti.

Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı - 7

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte proje yaptıklarını, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle tiyatroyu ayağa kaldırdıkları ve kazıların 20'inci yılında bunu Denizlililerle paylaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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