Tarihi Laodikya Antik Tiyatrosu yeniden açıldı

"BU DÜNYANIN KÖPRÜSÜ"

Demircan, Anadolu'nun kendisinin bir kervansaray olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu dünyanın köprüsü, merkezi Anadolu'dur. Nerede bir medeniyet varsa, orası bizim memleketimizdir. Bu insanlar buradan bütün dünyaya inanılmaz güzellikleri yaymışlar. Böylesine önemli bir işte herkes çok heyecanlı. Emin olun burada bu mekanda Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bu tarihi atmosfere baksanız siz de destanlar yazarsınız."