Tarihi mekanda ayaklarıyla piyano şov yaptılar

"BU ATMOSFER BAMBAŞKA"

Performansı ile büyük beğeni toplayan Silvia Zotto, ilk defa Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Dünyanın farklı sahnelerinde projemizi insanlara sunduk. Bu projeyi 15 farklı ülkede sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya’da olmaktan çok mutluyuz. Normalde işimizin doğasında stres var ama böyle bir atmosferde olmak bambaşka. Burayı resimlerde görmüştük. Bu görkemli görüntüyü ve insanlarla bir arada olunca stres olmamak elde değil. Şu anda titriyorum, şov yapmak bu ortamda zor ama güzel olacak” dedi.