Tarihi Meryem Ana Kilisesi ziyarete açılacak

Yapının iki ayrı dildeki kitabeleriyle Hristiyanlıkta farklı cemaat gruplarının ortak kullanım alanı olduğunu gösterdiğini dile getiren Savran, "Yaklaşık 3 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Nevşehir Kalesi çevresi ve Kayaşehir'deki tarihi yapılara Meryem Ana Kilisesi'nin de eklenmesiyle burası önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Ortodoks inancının önemli merkezlerinden biri olduğu için özellikle Hristiyan ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" dedi.