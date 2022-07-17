Tarihin bilinen ilk hashtag sembolü kadınlara gelir kapısı olacak

Farklı seramik buluntuların yeniden üretilmesi için çalışmaların başladığını açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bugün bile kullanılabilecek güzellikte ve estetikte olan seramikler, kadınlarımıza gelir, Altınova’mızın prestij kapısı olacak. Yıllardır büyük bir sabır, özveri ve titizlikle çalışan değerli hocalarımıza ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tarihi eserlerin kadınlarımız tarafından üretilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız” dedi.