"Tarihin sıfır noktası" en yoğun günlerini yaşıyor! Sıcak havaya rağmen dolup taştı

Göbeklitepe'yi ailesiyle ziyaret eden vatandaşlardan Musa Yurt, “Biz dördüncü defadır geliyoruz. Dünyanın en eski kadim şehir Şanlıurfa'da böyle bir uygarlığın izlerini görmek insana mutluluk veriyor. Dünyada farklı bölgelerde medeniyetler var ama Göbeklitepe bunların en eskisi, o açıdan önem taşıyor. Şanlıurfa'ya gelenler genellikle Balıklıgöl için geliyorlar ama Göbeklitepe'yi de görmeleri, onlara farklı bir ufuk kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

Ailesiyle Sivas'tan Şanlıurfa'ya gelen Murat Olcayto ise “Ailecek bayram tatili vesilesiyle Şanlıurfa'ya geldik. Göbeklitepe'yi uzun bir süredir merak ediyorduk. Şimdi burada bu tarihi mekanı görme fırsatını bulduk. Gerçekten harika, müthiş, tarihi değeri yüksek bir yere benziyor. Gerçekten Urfa'ya gelen herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.