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Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 23.07.2022 - 10:49 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 11:21

Restorasyon süreci tamamlanan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin açılışı törenle yapıldı. İstanbul’un önemli kültürel miraslarından biri olan Müze'de depreme karşı güçlendirme çalışmalarının yanı sıra ışıklandırmalar da elden geçirildi. Uzun süredir ziyaretçilere kapalı olan Müze’nin açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 1

’un tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı Müzesi, 2017'de başlanan restorasyon sürecinin sona ermesinin ardından açıldı.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 2

İBB'nin mülkiyetinde bulunan 1500 yıllık tarihi yapı, 5 yıllık çalışmanın sonunda depreme karşı güçlendirildi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 3

Uzun süredir yerli ve yabancı ziyaretçilere kapalı olan Yerebatan Sarnıcı'ndaki ışIklandırmalar da elden geçirildi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 4

DEPREME HAZIRLI OLMASI İÇİN GÜÇLENDİRİLDİ

Yapının depreme hazırlıklı olabilmesi içinse sütunları birbirine sabitleyen gergiler yenilendi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 5

Sarnıcın giriş holü de yeniden dizayn edildi. Açılışı yapılan Müze, 9-17 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 6

Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin açılış programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un sırtında bir hançer bulunduğunu öne sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o hançeri çıkarmak için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 7

"İSTANBUL'U YAŞATMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un dünya mirası bir kent olduğunu belirterek, "İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli ve çok değerlidir" dedi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 8

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI GEREKEN BİR MİRAS"

İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Neresini kazsanız tarihin fışkırdığı İstanbul. Taşından toprağına, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen, bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri 'çanak çömlek' diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir."

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 9

TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kılıçdaroğlu, kentin silueti, yeşilliği ve tarihi dokusunun korunması kadar bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, bu eserlerin onarılmasının başlı başına özen gösterilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 10

BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISIYLA HİZMET YÜRÜTTÜLER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un medeniyetlerin doğup büyüdüğü kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, kentin geleceğini şekillendirmek için, tarihi mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumunda bulunduklarını söyledi.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 11

Yerebatan Sarnıcı’nda özenli bir restorasyon süreci yürüttüklerini kaydeden İmamoğlu, çalışmalar sırasında 1500 ton çimento harç malzemesini yapıdan uzaklaştırdıklarını aktardı.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 12

ÖZEL BİR SERGİ AÇILACAK

Restorasyon sürecinde yapılan diğer çalışmaları da özetleyen İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin kapılarını "Işık" konulu özel bir sergiyle açacağını bildirdi. İmamoğlu, ayrıca "150 Günde 150 Proje" adını verdikleri kampanyalarının ilk adımını bugün attıklarını belirterek, 5 ay boyunca her hafta çeşitli açılış ve temel atma programları düzenleyeceklerini kaydetti.

Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı - 13

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sarnıcı gezerken, sanatçı Mercan Dede de konser verdi.

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