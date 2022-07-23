Tarihi Yerebatan Sarnıcı Müzesi yenilenme çalışmalarının ardından açıldı

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI GEREKEN BİR MİRAS"

İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Neresini kazsanız tarihin fışkırdığı İstanbul. Taşından toprağına, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen, bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri 'çanak çömlek' diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir."