Tarlada heyecanlandıran keşif: Kazı çalışmaları başladı

Teslim Baş ise, “Köyümüzde vatandaşın biri tarlayı sürerken böyle bir şeye denk geliyor. Turizm açısından önemli bir şey. Hem ülke için hem de köyümüz için faydalı bir şey olacağını düşünüyoruz. İnşallah ilerisi için güzel olur” şeklinde konuştu.