Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak
Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle filmden çıkarılan Melissa Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı. Tepkilerin odağı olan seriye, Neve Campbell'ın geri döneceği açıklandı.
FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, SERİDEN ÇIKARILDI
"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.