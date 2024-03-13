Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak

Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle filmden çıkarılan Melissa Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı. Tepkilerin odağı olan seriye, Neve Campbell'ın geri döneceği açıklandı.

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 1

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ, SERİDEN ÇIKARILDI

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 2

O DA AYRILDI

Barrera ile bir önceki filmde birlikte rol alan ABD'li oyuncu Jenna Ortega da Çığlık 7'de yer almayacağını duyurdu.

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 3

Wednesday adlı diziyle şöhreti yakalayan Jenna Ortega'nın ayrılma sebebi olarak ise rol arkadaşının filmden çıkarılması gösterildi.

Ancak, Ortega'nın seriden ayrılma sebebinin dünyada fenomen haline gelen Wednesday dizisi olduğu ortaya çıktı.

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 4

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği iddia edilmişti.

Bu söylentilerin ardından seriye dönen ilk isim belli oldu. Çığlık serisinin ikonik oyuncusu Neve Campbell, yedinci filmde yer alacak.

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 5

KAZANCI TATMİN ETMEMİŞTİ

Sosyal medya hesabında "Sidney Prescott geri döndü" diyerek paylaşım yapan oyuncu, ilk olarak 1996 yapımı Çığlık filminde rol almıştı.

Campbell, bir önceki filmde (Çığlık 6) yer almamıştı.

Oyuncu kendisine teklif edilen paradan memnun olduğunu dile getirmiş ve "Bu ücret seriye kazandırdığım değeri yansıtmıyor" demişti.

Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak - 6

Serinin yaratıcı Kevin Williamson ise yedinci filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

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