Tartışmalı seride yeni gelişme: Neve Campbell Çığlık 7'de rol alacak

KAZANCI TATMİN ETMEMİŞTİ

Sosyal medya hesabında "Sidney Prescott geri döndü" diyerek paylaşım yapan oyuncu, ilk olarak 1996 yapımı Çığlık filminde rol almıştı.

Campbell, bir önceki filmde (Çığlık 6) yer almamıştı.

Oyuncu kendisine teklif edilen paradan memnun olduğunu dile getirmiş ve "Bu ücret seriye kazandırdığım değeri yansıtmıyor" demişti.