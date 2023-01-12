Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

O dönem kazı çalışmalarında görev alan Batman Müzesi’nde arkeolog Abdurrahman Demir, “2013 yılında ilk defa eserlerle karşılaştık, bir mezar buluntusu olarak. Daha sonra 2019 yılında ise son parçası olan domuzu bulduk. Benzer eserler ışığında bir karşılaştırma yaptığımızda, sistem olarak 4 domuzun, 4 köpeğin olması, göz şeklinde olması, pramidal taşların olması ve mermi benzeri taşların olmasıyla bunun zaten bir zeka oyunu olduğunu aslında gösteriyor" dedi.