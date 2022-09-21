Taşlıgeçit Höyüğü’nde Hitit İmparatorluğu'na ait buluntular tespit edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde ikinci etap kazı çalışmalarına başlandı.
Kazı başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, höyükte Hitit İmparatorluğu'nun mimari kalıntılarının tespit edildiğini söyledi.
1600 metrekare alanda yapılan kurtarma kazısında Taşlıgeçit Höyüğü'nde, ikinci etap kazı çalışmalarına 12 arkeolog ve 80 işçiyle başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 7 farklı noktada 700 metrekare alanda yürütülen kazı çalışmalarında şu ana kadar sur duvarı, mimari kalıntılar, dokuma ağırlıkları, pişmiş topraktan yapılmış kaplar, vazolar, metal alet ve silahlar bulundu.
Kazı çalışmalarına başkanlık eden Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Taşlıgeçit Höyüğü'nün Tunç Çağları'ndaki en önemli yönetim merkezi niteliğindeki kent yerleşkesi olduğunu belirtti.
Höyükte 7 ayrı noktada kazıların sürdüğünü ve 700 metrekare olan kazı alanını genişletmek istediklerini dile getiren Atilla Engin, "Kazılarımızda Hitit İmparatorluğu bu bölgeye hükmettiği döneme ait sur duvarı olmak üzere önemli mimari kalıntılara ulaştık. Kazılarımızda bulduğumuz pişmiş topraktan yapılmış kaplar, vazolar, metal alet ve silahlar bölgedeki gelişmiş uygarlık seviyesini de ortaya koymaktadır” dedi.
İşte Taşlıgeçit Höyüğü’nden görüntüler...
Kazı çalışmalarını inceleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, ikinci sezon kazı çalışmalarının başladığı höyükte önemli eserler bulunduğunu kaydetti.