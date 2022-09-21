Taşlıgeçit Höyüğü’nde Hitit İmparatorluğu'na ait buluntular tespit edildi

KALINTILAR UYGARLIK SEVİYESİNİ YANSITIYOR

Höyükte 7 ayrı noktada kazıların sürdüğünü ve 700 metrekare olan kazı alanını genişletmek istediklerini dile getiren Atilla Engin, "Kazılarımızda Hitit İmparatorluğu bu bölgeye hükmettiği döneme ait sur duvarı olmak üzere önemli mimari kalıntılara ulaştık. Kazılarımızda bulduğumuz pişmiş topraktan yapılmış kaplar, vazolar, metal alet ve silahlar bölgedeki gelişmiş uygarlık seviyesini de ortaya koymaktadır” dedi.

İşte Taşlıgeçit Höyüğü’nden görüntüler...