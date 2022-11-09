Tayland'daki Loy Krathong Festivali'nde renkli görüntüler

EKMEKTEN YAPILAN FENERLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Tayland’da okullarda ise festivalin yapılacağı gün öğrenciler kendi kratong dekorasyonlarını yaparken, kutlamalarda her geçen yıl daha dikkat çekici krathong dekorasyonları kullanılıyor. Özellikle son yıllarda suları kirletmemek ve balıklara yem olması için ekmekten yapılan fenerler bu yıl da büyük ilgi gördü.