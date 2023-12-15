Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak

Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift'in turne filmi, Çin'de vizyona girecek. Gişede milyonlarca dolar kazanan filmin, Çin'de vizyona girmesinin Swift'in servetini daha da artıracağı düşünülüyor.

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 1

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçildi.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 2

Swift'in Eras adlı dünya turnesini beyazperdeye taşıdığı "Taylor Swift: The Eras Tour" adlı filmi, vizyona girdiği andan beri en çok izlenen yapımlardan biri oldu.

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 3

Dünya çapında yaklaşık 250 milyon dolar kazanan film yakında Çin'de vizyona girecek.

Film için seçilen 31 Aralık tarihi ise Swift'in doğum tarihi ve şanslı sayısından yola çıkılarak belirlendi.

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 4

Vizyona girmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen filmin gişede büyük bir başarı elde edeceği öngörülüyor.

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 5

GİŞE BAŞARISI KAÇINILMAZ

Aralık ayının son günleri, Çin'de sinemaseverlerin salonları doldurduğu en yoğun zaman olarak nitelendiriliyor.  Özellikle Swift'in Çin'deki hayran kitlesinin çok büyük olduğu düşünüldüğünde bu başarı kaçınılmaz denilebilir.

Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak - 6

DÜNYA TURNESİ REKOR KIRDI

Öte yandan şarkıcının "Eras" adlı dünya turnesi bilet satışlarından 1 milyar dolar kazandı.

Pollstar verilerine göre, Swift bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu. Bu rakamın turne bitene kadar 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Şimdiye kadar 60 konser veren şarkıcınun turnesi toplamda 4,5 milyon bilet satış rakamına ulaştı.

2023 yılının en çok kazanan dünya turneleri sıralamasında ise Beyonce 2. sırada yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER