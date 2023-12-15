Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak

DÜNYA TURNESİ REKOR KIRDI

Öte yandan şarkıcının "Eras" adlı dünya turnesi bilet satışlarından 1 milyar dolar kazandı.

Pollstar verilerine göre, Swift bu yıl 1 milyar doları aşmayı başaran ilk isim oldu. Bu rakamın turne bitene kadar 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Şimdiye kadar 60 konser veren şarkıcınun turnesi toplamda 4,5 milyon bilet satış rakamına ulaştı.

2023 yılının en çok kazanan dünya turneleri sıralamasında ise Beyonce 2. sırada yer alıyor.