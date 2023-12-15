Taylor Swift Çin'e gidiyor: Servetine servet katacak
Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçilen Taylor Swift'in turne filmi, Çin'de vizyona girecek. Gişede milyonlarca dolar kazanan filmin, Çin'de vizyona girmesinin Swift'in servetini daha da artıracağı düşünülüyor.
YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçildi.