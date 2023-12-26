Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı
Eski albümünü "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına bir yenisini ekledi. Şarkıcı, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.
Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.
Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Swift, ikonik şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.