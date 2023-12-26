Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı

Eski albümünü "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına bir yenisini ekledi. Şarkıcı, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 1

Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.

Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Swift, ikonik şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 2

Şarkıcı, “1989 (Taylor’s Version) albümüyle müzik listesinin 1. sırasında 67 hafta geçirdi.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 3

Bu sayede Swift, Presley ile birlikte "1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 4

YILIN EN BÜYÜK POP YILDIZI SEÇİLDİ

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı,Billboard dergisi tarafından "Yılın En Büyük Pop Yıldızı" seçilmişti.

Müzik listelerinde zirveden inmeyen şarkıcı, bu yıl Billboard Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkıcı ödülü de dahil olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 5

YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ

Öte yandan, "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) albümü, Bilboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Swift, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce, aynı unvana sahip albüm yine Swift'in "Midnights" albümüydü.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 6

SPOTIFY REKORU DA ELİNDE

Grammy ödüllü şarkıcı, başarılarla dolu kariyerinde, ağustos ayında "Midnights" albümüyle Spotify'da aylık 100 milyon dinleyicisi olan ilk kadın şarkıcı olarak müzik tarihine geçmişti.

Taylor Swift, Elvis Presley'nin rekorunu kırdı - 7

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Taylor Swift, Time dergisi "Yılın Kişisi" seçildi. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, tüm yıla damgasını vuran ismi kapağına taşıdı. Time, 2023 Yılın Kişisi seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı.

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