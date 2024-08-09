Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Binlerce Swift hayranı, Viyana sokaklarına döküldü.
3 KONSER İPTAL EDİLDİ
"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin Avusturya hükümeti açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelinin evinde kı̇myasalların ele geçı̇rildiği ve patlayıcı üretildiği bildirildi. Saldırının planının, stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu ifade edildi.
Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.