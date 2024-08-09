Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Binlerce Swift hayranı, Viyana sokaklarına döküldü.

Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi - 1

3 KONSER İPTAL EDİLDİ

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin Avusturya hükümeti açıklama yaptı. Açıklamada, şüphelinin evinde kı̇myasalların ele geçı̇rildiği ve patlayıcı üretildiği bildirildi. Saldırının planının, stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu ifade edildi.

Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi - 2

HAYRANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Viyana'daki 3 konserin iptal edilmesinin ardından Swift hayranları sokaklara döküldü. Konser için Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce hayran, sokaklarda bağırarak Swift'in şarkılarını söyledi.

Uzun bir süredir bu konserleri bekleyen hayranlar, uzun saatler boyunca yolculuk yaptıklarını ve Viyana'da konaklamak için yaptıkları harcamalar nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtti.

Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi - 3

65 BİN KİŞİ STADYUMDA OLACAKTI

AP'nin haberine göre, Ernst Happel Stadyum'unda düzenlenecek konserlerin her birine en az 65 bin kişinin katılması, stadyumun dışında ise 15-20 bin kişinin olması bekleniyordu.

Swift, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi - 4

Swift hayranları, Viyana'nın Corneliusgasse civarında toplandı. Şarkıcının "Lover" (2019) adlı albümünde "Cornelia Street" adlı bir şarkı bulunması nedeniyle, Swift hayranlarının burada toplandığı düşünülüyor.

Taylor Swift hayranları sokaklara döküldü: Konseri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi - 5

EVİNDE KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

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