Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine Avrupa'da devam ediyor. Şarkıcının onuruna, Almanya'daki bir kentin adı "Swiftkirchen" şeklinde değiştirildi.
Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Şarkıcı bu ay Almanya'da üç konser verecek. Gelsenkirchen kentinde konser vermeye hazırlanan şarkıcıya büyük bir jest yapıldı.