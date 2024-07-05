Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi

TAVUK DÖNERE BAYILIYOR

Öte yandan, Taylor Swift'in en sevdiği kebapçı ortaya çıktı. Dükkan sahibine VIP konser bileti teklif eden şarkıcının favorisi ise tavuk döner.

FAVORİSİ TAVUK DÖNER

Kentish Delight adındaki dükkanın sahibi Ahmed Khan, "Taylor Swift buradan çok sipariş veriyor" diyerek pop yıldınızının dükkanını sık sık tercih ettiğini söyledi. Dükkan sahibi Khan "Sevgilisi Joe Alwyn, buranın en iyi kebapçı olduğunu biliyordu ve Taylor'a da göstermek istedi" dedi.

Pandemiden önce sevgilisi Joe Alwyn ile sık sık dükkana gelen şarkıcının favorisi ise tavuk döner. Ünlü şarkıcı genellikle salata ve ekstra sarımsak soslu tavuk döner sipariş ediyor.