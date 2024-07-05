Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine Avrupa'da devam ediyor. Şarkıcının onuruna, Almanya'daki bir kentin adı "Swiftkirchen" şeklinde değiştirildi.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 1

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Şarkıcı bu ay Almanya'da üç konser verecek. Gelsenkirchen kentinde konser vermeye hazırlanan şarkıcıya büyük bir jest yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 2

Swift'i onurlandırmak amacıyla şehrin adı geçici olarak "Swiftkirchen" şeklinde değiştirildi. 34 yaşındaki Swift, kentte 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde konser verecek.

Bir Swift hayranı olan Aleshanee Westhoff, "Swiftkirchen" ismini Belediye Başkanı Karin Welge'ye önerdi ve birkaç hafta önce bir imza kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Karin Welge, teklifi kabul eden bir mektupta gence "bu harika fikri" için teşekkür etti.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 3

"Swiftkirchen" yazan tabela, pop ikonunun pembe bir portresiyle süslendi ve şehir merkezinde yer alıyor.

Markus Schwardtmann önümüzdeki günlerde "Gelsenkirchen'in en çok ziyaret edilen yerlerine" birkaç tabela daha asılacağını söyledi.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 4

Gelsenkirchen, eski bir kömür madeni şehridir. Şehir, futbol takımıyla ve Swift gibi uluslararası sanatçıların zaman zaman ilgisini çeken devasa stadyumuyla tanınıyor.

Şarkıcı, Gelsenkirchen'in ardından Amsterdam'da üç ve Zürih'de ise iki konser verecek.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 5

TAVUK DÖNERE BAYILIYOR

Öte yandan, Taylor Swift'in en sevdiği kebapçı ortaya çıktı. Dükkan sahibine VIP konser bileti teklif eden şarkıcının favorisi ise tavuk döner.

FAVORİSİ TAVUK DÖNER

Kentish Delight adındaki dükkanın sahibi Ahmed Khan, "Taylor Swift buradan çok sipariş veriyor" diyerek pop yıldınızının dükkanını sık sık tercih ettiğini söyledi.  Dükkan sahibi Khan "Sevgilisi Joe Alwyn, buranın en iyi kebapçı olduğunu biliyordu ve Taylor'a da göstermek istedi" dedi.

Pandemiden önce sevgilisi Joe Alwyn ile sık sık dükkana gelen şarkıcının favorisi ise tavuk döner. Ünlü şarkıcı genellikle salata ve ekstra sarımsak soslu tavuk döner sipariş ediyor.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 6

KLİBİ BURADA ÇEKTİ

Swift bu kebapçıyı o kadar seviyor ki bir klibini burada çekmeyi tercih etti. Şarkıcı, Ed Sheeran ve Future birlikte seslendirdiği "End Game" (2017) şarkısının bazı sahnelerini bu dükkanda çekmişti.

Şarkıcı sayesinde satışlarında patlama yaşayan dükkanın sahibi, Swift'in çok da cömert olduğunu ekledi.

Taylor Swift için Almanya'daki bir kentin adı değiştirildi - 7

DÜKKAN SAHİBİNE BİLET TEKLİF ETTİ

Dükkanın sahibi olan Ahmed Khan, şarkıcının kendisine VIP konser bileti teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Khan, çok yoğun bir şekilde çalıştığı için konsere gidemeyeceğini söyledi. Şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahseden Khan "Ünlü biri gibi davranmıyor. Çok mütevazı, herkesle sohbet ediyor" dedi.

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