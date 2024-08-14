Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Şarkıcının bir sonraki adresi ise Londra. Şarkıcının Londra'da vereceği konserler iptal edilmese de birtakım önlemlerin alınacağı açıklandı.
3 KONSER İPTAL EDİLDİ
"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin Avusturya hükümeti açıklama yaptı.
Açıklamada, şüphelinin evinde kı̇myasalların ele geçı̇rildiği ve patlayıcı üretildiği bildirildi. Saldırının planının, stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu ifade edildi.