Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Şarkıcının bir sonraki adresi ise Londra. Şarkıcının Londra'da vereceği konserler iptal edilmese de birtakım önlemlerin alınacağı açıklandı.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 1

3 KONSER İPTAL EDİLDİ

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin Avusturya hükümeti açıklama yaptı.

Açıklamada, şüphelinin evinde kı̇myasalların ele geçı̇rildiği ve patlayıcı üretildiği bildirildi. Saldırının planının, stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu ifade edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 2

HAYRANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Viyana'daki 3 konserin iptal edilmesinin ardından Swift hayranları sokaklara döküldü. Konser için Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce hayran, sokaklarda bağırarak Swift'in şarkılarını söyledi.

Uzun bir süredir bu konserleri bekleyen hayranlar, uzun saatler boyunca yolculuk yaptıklarını ve Viyana'da konaklamak için yaptıkları harcamalar nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtti.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 3

LONDRA'DA 5 KONSER VERECEK

Şarkının bir sonraki adresi ise Londra. Swift, ünlü Wembley Stadyumu'nda 5 gece konser verecek.

Terör tehdidi nedeniyle Swift'in Viyana'daki üç konserinin iptal etmesinin ardından, Londra'daki konserler için birtakım önlemler alındığı açıklandı.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 4

Wembley Stadyumu yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kimsenin stadyumun önündeki Olimpiyat Merdivenleri'nde veya herhangi bir girişin dışında durmasına izin verilmeyeceği" belirtildi.

Biletsiz olanların ise alanı boşaltmaları istenecek.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 5

Ayrıca, konseri izlemeye gelenler stadyuma belirlenen saatten daha önce giriş yapacak.

Swift sahneye çıkmadan önce Raye, Paramore ve Suki Waterhouse gibi isimler sahne alacak.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 6

"EN BÜYÜK KORKUM" DEMİŞTİ

Swift'in Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından şarkıcının yıllar önce terör saldırısı hakkındaki sözleri yeniden gündem olmuştu.

2017 yılında Manchester kentindeki Ariana Grande konserindeki saldırının ardından Swift "En büyük korkum, Manchester Arena bombalaması ve Vegas konser saldırısından sonra turneye çıkmaktan tamamen korkuyordum çünkü yedi ay boyunca 3 milyon hayranın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı bilmiyordum. Hayranlarımı güvende tutmak için muazzam miktarda planlama, masraf ve çaba sarf edildi" demişti.

Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti - 7

EVİNDE KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin bir Irak vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişinin, gözaltında olan Avusturyalı baş şüpheli ile aynı çevreden geldiği belirtildi.

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