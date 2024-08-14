Taylor Swift konserlerine güvenlik önlemi! Terör saldırısı için "en büyük korkum" demişti

EVİNDE KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin bir Irak vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişinin, gözaltında olan Avusturyalı baş şüpheli ile aynı çevreden geldiği belirtildi.