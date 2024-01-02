Taylor Swift tarihe geçti: Elvis Presley'yi geride bıraktı

YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ

Öte yandan, "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) albümü, Bilboard'a göre bu yılın en çok satan albümü oldu. Bu sayede Swift, yine kendi rekorunu kırdı. Çünkü daha önce, aynı unvana sahip albüm yine Swift'in "Midnights" albümüydü.



