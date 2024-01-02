Taylor Swift tarihe geçti: Elvis Presley'yi geride bıraktı
Eski albümünü yeniden kaydeden Taylor Swift, efsanevi şarkıcı Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı. Swift, albümüyle "1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.
Yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski albümlerini "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, "1989" albümünü 27 Ekim'de yeniden piyasaya çıkardı.
Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya yeniden yerleşen Swift, ikonik şarkıcı Elvis Presley'nin rekorunu kırdı.