Taylor Swift tepki çeken klibinde değişiklik yaptı

Taylor Swift, beden aşağılama (body shaming) yapmakla suçlandığı ‘Anti-Hero’ klibinde değişiklik yaptı. 32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, yeni çıkan 'Midnights' adlı albümünde yer alan ‘Anti-Hero’ şarkısına çektiği klipteki tartı sahnesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi.
Söz konusu klipte, “Bazen herkesin seksi bir bebek olduğunu hissediyorum / Ve ben tepedeki bir canavarım” sözlerini söylediği esnada, Swift’in çıktığı tartıda ‘şişman’ kelimesinin görünmesi tartışmalara yol açmış, Swift ‘şişman fobik’ davrandığı için eleştirilmişti. Gelen tepkilerin ardından Apple Music, klipteki “Şişman” yazan tartı sahnesini çıkardı. Ancak klibin YouTube yüklemesinde ‘şişman’ yazısı değişmeden kaldı.
32 yaşındaki sanatçı, daha önce beden imajıyla ilgili zorluklar yaşadığından bahsetmiş ve ‘Miss Americana’ adlı belgeselinde internet üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilerin imajını nasıl etkilediğini açmıştı.
Swift, “Her gün kendi fotoğraflarımı görmek benim için iyi bir şey değil. Karnımın çok büyükmüş gibi göründüğünü hissettiğim zamanlar oldu. Ya da biri hamile göründüğümü söyledi. Bu beni sadece yemek yemeyi bırakmaya değil, açlıktan ölme noktasına gelmeye tetikliyor” demişti.
Tartı sahnesinin Anti-Hero klibine dahil edilmesi, bu vücut imajı korkularının ve sorunlarının nasıl tezahür ettiği ve Swift’in bir sanatçı olarak kendini ifade etme şekline eleştiri yağmasına yol açmıştı.
Sosyal medya kullanıcılarından biri, “'Şişman, iğrenç bir domuzum' demek yerine, ‘Bugün beden imajımla mücadele ediyorum’ demek zor değil” ifadesini kullanırken, pek çok kişi Swift’i ‘şişman fobik’ olarak tanımlamıştı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “İnsanlar, şişmanları savunmaktansa en sevdikleri sanatçının tüm dünyaya şişman fobisi yayma hakkını korumayı tercih ediyor” eleştirisinde bulunurken, pek çok kişi, Swift’in şişmanlığı aşağılayan bir klibe nasıl onay verdiğine inanamadığını söylemişti.