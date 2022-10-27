Taylor Swift tepki çeken klibinde değişiklik yaptı

TEPKİ YAĞDI

Tartı sahnesinin Anti-Hero klibine dahil edilmesi, bu vücut imajı korkularının ve sorunlarının nasıl tezahür ettiği ve Swift’in bir sanatçı olarak kendini ifade etme şekline eleştiri yağmasına yol açmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, “'Şişman, iğrenç bir domuzum' demek yerine, ‘Bugün beden imajımla mücadele ediyorum’ demek zor değil” ifadesini kullanırken, pek çok kişi Swift’i ‘şişman fobik’ olarak tanımlamıştı.