Taylor Swift yeni albümüyle rekor kırdı

Spotify, Swift'in albüm kapağı görselini paylaşarak 32 yaşındaki şarkıcının rekor kırdığını duyurdu ve sanatçıyı tebrik etti. Platformun resmi Twitter hesabında, “22 Ekim’de saat gece yarısını bile vuramadan Taylor Swift, Spotify tarihinde bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Tebrikler” notu yer aldı. Ancak platform, albümün kaç kez dinlendiğine dair verileri paylaşmadı.