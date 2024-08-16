Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Londra'da yaklaşık 92 bin kişiye konser veren şarkıcı, iptal edilen konserleri hakkında konuşmadı ve sahneye, dünyaca ünlü bir şarkıcıyı davet etti.
"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.
Viyana'daki konserlerin iptal edilemesinin ardından Taylor Swift ilk kez sahneye çıktı.