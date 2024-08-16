Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi

ED SHEERAN SÜRPRİZİ

Swift, Londra'daki hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Swift, "Everything Has Changed" ve "End Game" şarkılarını birlikte seslendirdiği Ed Sheeran'i sahnede ağırladı.

İkili, Sheeran'in "Thinking Out Loud" adlı şarkısını seslendirdi.

Sahnede 3 saatten uzun süre kalan Swift, "Ed benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Çok çalışıyor ve şu sıralar turnede. Çok yorgun ama gelip size şarkı söylemek istedi" dedi.