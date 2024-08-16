Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Londra'da yaklaşık 92 bin kişiye konser veren şarkıcı, iptal edilen konserleri hakkında konuşmadı ve sahneye, dünyaca ünlü bir şarkıcıyı davet etti.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 1

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.

Viyana'daki konserlerin iptal edilemesinin ardından Taylor Swift ilk kez sahneye çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 2

Ünlü Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 92 bin hayranıyla bir araya gelen yıldız, yine unutulmaz bir gösteriye imza attı.

En hit parçalarını seslendiren 34 yaşındaki şarkıcı, Viyana'daki konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesi konusunda açıklama yapmadı.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 3

ED SHEERAN SÜRPRİZİ

Swift, Londra'daki hayranlarına sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Swift, "Everything Has Changed" ve "End Game" şarkılarını birlikte seslendirdiği Ed Sheeran'i sahnede ağırladı.

İkili, Sheeran'in "Thinking Out Loud" adlı şarkısını seslendirdi.

Sahnede 3 saatten uzun süre kalan Swift, "Ed benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Çok çalışıyor ve şu sıralar turnede. Çok yorgun ama gelip size şarkı söylemek istedi" dedi.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 4

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Terör tehdidi nedeniyle Swift'in Viyana'daki üç konserinin iptal etmesinin ardından, Londra'daki konserler için birtakım önlemler alındığı açıklanmıştı.

Wembley Stadyumu yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kimsenin stadyumun önündeki Olimpiyat Merdivenleri'nde veya herhangi bir girişin dışında durmasına izin verilmeyeceği" belirtildi.

Bletsiz olanların ise alanı boşaltmaları istenecek. Ayrıca, konseri izlemeye gelenler stadyuma belirlenen saatten daha önce giriş yapacak.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 5

"EN BÜYÜK KORKUM" DEMİŞTİ

Swift'in Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından şarkıcının yıllar önce terör saldırısı hakkındaki sözleri yeniden gündem olmuştu.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 6

2017 yılında Manchester kentindeki Ariana Grande konserindeki saldırının ardından Swift "En büyük korkum, Manchester Arena bombalaması ve Vegas konser saldırısından sonra turneye çıkmaktan tamamen korkuyordum çünkü yedi ay boyunca 3 milyon hayranın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı bilmiyordum. Hayranlarımı güvende tutmak için muazzam miktarda planlama, masraf ve çaba sarf edildi" demişti.

Taylor Swift'in "en güvenli" konseri: Terör tehdidinden hiç bahsetmedi - 7

HAYRANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Viyana'daki 3 konserin iptal edilmesinin ardından Swift hayranları sokaklara döküldü. Konser için Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce hayran, sokaklarda bağırarak Swift'in şarkılarını söyledi.

Uzun bir süredir bu konserleri bekleyen hayranlar, uzun saatler boyunca yolculuk yaptıklarını ve Viyana'da konaklamak için yaptıkları harcamalar nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER