Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi

KADIN SEYİRCİ ETKİSİ

Yaza damgasını vuran Barbie filmi gibi Taylor Swift filminin de kadınlar ve genç kızlar tarafından büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Barbie, dünya çapında bugüne kadar 1 milyar 434 milyon dolarlık hasılat elde etti. Disney'in canlı aksiyonları Aladdin ile Uyuyan Güzel'in yanı sıra Alacakaranlık ve Açlık Oyunları da kadın seyircilerin ilgisi sayesinde gişede öne çıkmıştı.