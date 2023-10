Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi

MICHAEL JACKSON REKORU

Konser filmlerine gelince, 2011'de "Justin Bieber: Never Say Never" filmi 73 milyon dolarlık ABD hasılatı rekoru kırmıştı. Dünya çapındaki kazancıyla birlikte toplam geliri 99 milyon dolara ulaşmıştı. Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli "This Is It" ise dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı. Filmin yüksek izlenirliği nedeniyle sinema salonlarında kalma süresi uzatılmıştı.