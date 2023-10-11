Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi
Taylor Swift'in konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour"un ön bilet satış rekorunu kırmasının ardından 13 Ekim'de vizyona girmesiyle birlikte açılış rekoru kırması bekleniyor. Sinema sektörünün beklediği açılış hasılatı tahminleri açıklandı.
Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", 13 Ekim Cuma günü gösterime giriyor. Türkiye hariç 100'den fazla ülkede gösterilecek olan filmin bir açılış rekor kırması bekleniyor.
Ön bilet satışları başlayan ve rekora doğru giden filmin 150-200 milyon dolar arasında bir açılış hasılatıyla konser filmleri arasında rekor kırması muhtemel.
Sektör temsilcilerine göre, bu hasılatın 100 ila 125 milyon dolarlık kısmının ABD'den, 50 ila 75 milyon dolarlık kısmının ise ABD dışı ülkelerden sağlanması bekleniyor.