Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi

Taylor Swift'in konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour"un ön bilet satış rekorunu kırmasının ardından 13 Ekim'de vizyona girmesiyle birlikte açılış rekoru kırması bekleniyor. Sinema sektörünün beklediği açılış hasılatı tahminleri açıklandı.

Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 1

Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", 13 Ekim Cuma günü gösterime giriyor. Türkiye hariç 100'den fazla ülkede gösterilecek olan filmin bir açılış rekor kırması bekleniyor.

Ön bilet satışları başlayan ve rekora doğru giden filmin 150-200 milyon dolar arasında bir açılış hasılatıyla konser filmleri arasında rekor kırması muhtemel.

Sektör temsilcilerine göre, bu hasılatın 100 ila 125 milyon dolarlık kısmının ABD'den, 50 ila 75 milyon dolarlık kısmının ise ABD dışı ülkelerden sağlanması bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 2

Toplam 8 bin 500 sinema salonunda gösterilecek olan Taylor Swift filmin ön bilet satışından 100 milyon dolardan fazla gelir elde edilerek ilk rekoru zaten kırılmıştı.

Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 3

Eras Tour, bir konser filmi olarak tüm zamanların en yüksek izlenirliğini kolaylıkla elde edecek gibi görünüyor. Ayrıca iki saat 48 dakikalık uzun süresine rağmen ilk hafta sonunda yılın en büyük açılışlarından birini yapması bekleniyor.

Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 4

KADIN SEYİRCİ ETKİSİ

Yaza damgasını vuran Barbie filmi gibi Taylor Swift filminin de kadınlar ve genç kızlar tarafından büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Barbie, dünya çapında bugüne kadar 1 milyar 434 milyon dolarlık hasılat elde etti. Disney'in canlı aksiyonları Aladdin ile Uyuyan Güzel'in yanı sıra Alacakaranlık ve Açlık Oyunları da kadın seyircilerin ilgisi sayesinde gişede öne çıkmıştı.

Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 5
Taylor Swift'in konser filminden açılış rekoru beklentisi - 6

MICHAEL JACKSON REKORU

Konser filmlerine gelince, 2011'de "Justin Bieber: Never Say Never" filmi 73 milyon dolarlık ABD hasılatı rekoru kırmıştı. Dünya çapındaki kazancıyla birlikte toplam geliri 99 milyon dolara ulaşmıştı. Michael Jackson'ın 2009 çıkışlı konser belgeseli "This Is It" ise dünya çapında 181,9 milyon dolar kazanmıştı. Filmin yüksek izlenirliği nedeniyle sinema salonlarında kalma süresi uzatılmıştı.

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