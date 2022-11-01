Taylor Swift'in yeni albümü Midnights tarihe geçti

"BEN NASIL BU ŞANSI YAKALADIM?"

Amerikalı şarkıcı Swift de Spotify'ın duyurusunu Twitter hesabında paylaşarak, "Böylesine akıl almaz bir şey yaptınız; ben nasıl bu şansı yakaladım? Az önce ne oldu?" dedi.

Swift, 10'uncu stüdyo albümünü "Bu, gece yarısında yazılmış, korkulara ve tatlı rüyalara uğrayan bir yolculuğun eseri" diye tanıtmıştı.

Sanatçının, yeni albümünde, son iki albümü Folklore ve Evermore’un samimi indie şarkı yazarlığından çıkıp elektronika, synth-pop ve hatta bazen hip hop’tan etkilenen ritimlere yöneldiği görüldü. Swift, bir kez daha albümün çoğunluğunu rock grubu Bleachers’ın solisti Jack Antonoff ile yazdı.