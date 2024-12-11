Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest

EN ÇOK O DİNLENDİ!

2024 boyunca dünya çapında en çok dinlenen şarkılar açıkladı. Listenin zirvesinde kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift var.

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri duyurdu. Taylor Swift Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu.