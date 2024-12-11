Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest

Çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift, ekibindeki tüm çalışanlara büyük bir jest yaptı.

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 1

Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, bu yıl dünya turnesiyle adından söz ettirdi.

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 2

Şarkıcının turnesinin 2 milyar dolardan fazla hasılat ettiği açıkladı.

People dergisi, Swift'in bu gelirin 197 milyon dolarını turne çalışanlarına, maaşlarının yanı sıra, ikramiye olarak dağıttığını açıkladı.

197 milyon dolar, turneden elde edilen toplam hasılatın neredeyse yüzde 10'u.

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 3

Eras Turnesi'nde çalışan herkesin bu ikramiyeden yararlandığı belirtiliyor. Kamyon şoförleri, yemek tedarikçileri, enstrüman teknisyenleri, ışık, ses, prodüksiyon çalışanları ve asistanları, marangozlar, dansçılar, orkestra, güvenlik, koreograflar, donanımcılar, saç, makyaj, stilist, fizyoterapistler ve video ekibi bu ikramiyeden yararlandı.

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 4

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında şarkıcı, ekibine 55 milyon dolar ikramiye vermişti.

149 konserlik stadyum turnesi Pazar gecesi Vancouver'da sona erdi. Swift, sahnede ekibine olan takdirini dile getirdi.

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 5

EN ÇOK O DİNLENDİ!

2024 boyunca dünya çapında en çok dinlenen şarkılar açıkladı. Listenin zirvesinde kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift var. 

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri duyurdu. Taylor Swift Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu. 

Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest - 6

İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Dünya çapında 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift, üst üste ikinci kez Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu.

Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti.

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