Taylor Swift'ten turne ekibine milyon dolarlık jest
Çıktığı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kıran ve şarkıları müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Taylor Swift, ekibindeki tüm çalışanlara büyük bir jest yaptı.
Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesinde beşinci sırada yer alan ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen Taylor Swift, bu yıl dünya turnesiyle adından söz ettirdi.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle rekor üstüne rekor kırdı.