Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı
"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in İngiltere ekonomisine 1 milyar sterlin kazandıracağı tahmin ediliyor.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine kaldığı yerden devam ediyor. Şarkıcı, bilet satış rekoru kıran Eras adlı dünya turnesine Birleşik Krallık'ta devam edecek.
Swift, Birleşik Krallık'ta Cardiff, Edinburgh, Liverpool ve Londra'daki stadyumlarda sahne alacak.
İngiliz bankası Barclays, 15 konser verecek olan şarkıcının Birleşik Krallık ekonomisine neredeyse 1 milyar sterlin katkı sağlayacağını açıkladı.