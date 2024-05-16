Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı

4 ŞEHİRDE 15 KONSER

Yaklaşık 1,2 milyon Swift hayranları, Speak Now, Fearless, Folklore ve son albümü The Tortured Poets Society'yi canlı bir şekilde dinlemek için seyahat etmeye hazırlanıyor.

Barclays tarafından açıklanan verilere göre, bu gösterilerin Birleşik Krallık ekonomisine 997 milyon sterlin katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Şarkıcının konserine gidenlerin harcayacağı rakam, Birleşik Krallık'ta dışarıda geçirilecek bir gecenin ortalama maliyetinden (67 sterlin) 12 kat daha fazla.