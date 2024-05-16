Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in İngiltere ekonomisine 1 milyar sterlin kazandıracağı tahmin ediliyor.

Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı - 1

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, dünya turnesine kaldığı yerden devam ediyor. Şarkıcı, bilet satış rekoru kıran Eras adlı dünya turnesine Birleşik Krallık'ta devam edecek.

Swift, Birleşik Krallık'ta Cardiff, Edinburgh, Liverpool ve Londra'daki stadyumlarda sahne alacak.

İngiliz bankası Barclays, 15 konser verecek olan şarkıcının Birleşik Krallık ekonomisine neredeyse 1 milyar sterlin katkı sağlayacağını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı - 2

Pop yıldızının ekonomide yarattığı etki "Swiftonomics" olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 4,3 milyon bilet satışı yapıldığı ve ortama bilet fiyatının 238 dolar olduğu belirtildi. Seyahat, otel, yiyecek ve alışveriş harcamalarının ise bin 300 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı - 3

4 ŞEHİRDE 15 KONSER

Yaklaşık 1,2 milyon Swift hayranları, Speak Now, Fearless, Folklore ve son albümü The Tortured Poets Society'yi canlı bir şekilde dinlemek için seyahat etmeye hazırlanıyor.

Barclays tarafından açıklanan verilere göre, bu gösterilerin Birleşik Krallık ekonomisine 997 milyon sterlin katkı sağlayacağı düşünülüyor. 

Şarkıcının konserine gidenlerin harcayacağı rakam, Birleşik Krallık'ta dışarıda geçirilecek bir gecenin ortalama maliyetinden (67 sterlin) 12 kat daha fazla.

Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı - 4

Öte yandan, Ekonomik Etki Araştırma Laboratuvarı (Economic Impact Research Laboratory ) tarafından hazırlanan bir raporda Swift'in bu yıl şubat ayında 220 bin kişiye konser verdiği dört Tokyo gösterisinin Japon ekonomisine 34,1 milyar yen (183 milyon sterlin) katkı sağladığı belirtildi.

Taylor Swift'ten ülke ekonomisine katkı - 5

MUSK'TAN ÖVGÜ

Öte yandna, teknoloji milyarderi Elon Musk, Taylor Swift'in yeni albümünden övgü dolu sözlerle bahsetti. Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan milyarder teknoloji dahisi Elon MuskSwift'in albümünden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Musk, şarkıcının allbümü için "Hedef kitle olmadığımın farkındayım ama yine de gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

X'de paylaşım yapan Musk "Kendini aştın! Albümün inanılmaz" ifadelerini kullandı.

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