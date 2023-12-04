Tebriz'deki Demir Çağı Müzesi eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor
İran’ın Tebriz şehrinde 3 hektarlık araziye yayılmış binlerce yıllık mezarlığın bir bölümüne kurulan Demir Çağı Müzesi eski çağların hikayesini bugüne taşıyor.
İran’ın Tebriz şehrinde 3 hektarlık araziye yayılmış binlerce yıllık mezarlıktaki iskeletler, kültürel objeler ve günlük yaşamda kullanılan malzemelerin bulunduğu bu alanın geçmişinin 3 bin 200 yıl önceye dayandığı tahmin ediliyor.
Şehir merkezinin işlek bir bölgesinde bulunan, ilk bakışta yıkılmış eski bir binanın kalıntıları gibi görünen geniş bahçedeki bu yapıya küçük bir kapıdan giriliyor.
Demir Çağı Müzesi'nin girişinde loş ışıkla aydınlatılan mağaramsı bir yapı görülüyor. İnşaat iskelelerini andıran yolların tarihi alanı korumak için bu şekilde yapıldığı anlaşılıyor.