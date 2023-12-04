Tebriz'deki Demir Çağı Müzesi eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor

Cenazeler yiyecek içecek dolu kaplarla gömülmüş

Müze sorumlusu Hasan Abedini, müze hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mezarlık alanının 3 hektardan oluştuğunu, bunun 300 metrekaresinde müzenin yer aldığını belirten Abedini, alanın büyük bölümünün çevredeki binaların altında bulunduğunu aktardı.

O zamanın insanlarının bu dünyaya geldikleri gibi öbür dünyada da yeniden doğacaklarına inandıklarını belirten Abedini, bunun için cenazelerin cenin pozisyonunda gömüldüğünü, ölen kişinin ahirette rahat etmesi için yanına yiyecek ve içecek dolu kapların konulduğunu söyledi.

Buradaki mezarlığa defnedilenlerin yaş, cinsiyet ve sosyal statüye göre farklılık gösterdiğini ifade eden Abedini, kadınların sol tarafları üzerine, erkeklerin ise sağ tarafları üzerine gömüldüğünü aktardı.