Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor

Kentte 2000 yılında başlayan arkeolojik kazılar sonucunda Trak medeniyetine ait birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Hacıoğlu, "Prof. Dr. Neşe Atik tarafından kazılar sürdürülüyordu. Neşe Atik Namık Kemal Üniversitesinden ayrıldı. Şu an Rumeli Üniversitesine geçtiği halde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazılar devam edecek" dedi.