Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.04.2022 - 15:18

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen Trak medeniyetine ait eserler, ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 1

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Tekirdağ'daki kazılarda, Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 2

Müzede, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda ortaya çıkarılan Traklara ait pek çok eser sergileniyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 3

Trak krallarından Kersepleptes'e ait mezar ile takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserler, müzeyi ziyarete gelenleri adeta geçmişe götürüyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 4

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan metal kaplar, seramikler, hamam takımları, el işlemeleri, havlular, gümüş takılar, ateşli ve kesici silahlar da müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 5

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin çok önemli Trak eserlerini bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 6

Kentte 2000 yılında başlayan arkeolojik kazılar sonucunda Trak medeniyetine ait birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Hacıoğlu, "Prof. Dr. Neşe Atik tarafından kazılar sürdürülüyordu. Neşe Atik Namık Kemal Üniversitesinden ayrıldı. Şu an Rumeli Üniversitesine geçtiği halde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazılar devam edecek" dedi.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 7

Hacıoğlu, Trakların tarihine ilişkin araştırma ve kazıların az olduğunu, bu nedenle Heraion Teikhos kentindeki kazıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 8

İşte müzeden diğer kareler...

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 9
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 10
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 11
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 12
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 13
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 14
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki Trak eserleri tarih yolculuğuna çıkarıyor - 15

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