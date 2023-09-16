Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film

Gerek oyuncuları gerek hikayeleriyle sinema tarihine damga vuran bu filmler, herkesi tekrar izleyip izlememek konusunda tereddütte bırakıyor. İşte Independent'ın haberine göre sizi etkisi altında bırakacak 9 film...

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 1

YAŞAMIN KIYISINDA

"Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea), ağabeyinin ölümünden sonra ergen yeğeninin yasal vasisi olan depresif ve kederli bir adamı merkeze alıyor. 

Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği film, 2017'de "En İyi Özgün Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 2

BİR RÜYA İÇİN AĞIT

Darren Aronofsky'nin yönettiği, Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, Christopher McDonald ve Marlon Wayans'ın rol aldığı Bir Rüya İçin Ağıt,  uyuşturucu bağımlılığından etkilenen 4 karakterin altüst olan hayatlarını merkeze alıyor.

Bir Rüya İçin Ağıt (Requiem for a Dream), Hubert Selby Jr'ın 1978 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. 

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 3

PARAZİT

Başrollerinde Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik'in yer aldığı Bong Joon-ho'nun yönettiği  "Parazit", yoksul Kim ailesinin plan yapıp vasıflı kişiler gibi davranarak varlıklı bir ailenin evine sızmasını konu alıyor.

Altın Palmiye'yi kazanan ilk Kore filmi olan Parazit, En İyi Film de dahil olmak üzere 4 Oscar kazanmıştı.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 4

AŞK VE KÜLLER

Michelle Williams ve Ryan Gosling'in canlandırdığı evli çiftin hikayesini merkeze alan Aşk ve Küller (Blue Valentine) filmini Derek Cianfrance yazıp yönetmişti.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 5

OLDBOY

Yönetmen koltuğunda Park Chan-wook'un oturduğu, aynı isimli Japon mangasından beyazperdeye uyarlanan "Oldboy" (İhtiyar Delikanlı) filmi, 15 yıl boyunca esir tutulan bir adamın serbest bırakılmasının ardından girdiği intikam arayışını anlatıyor.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 6

KIRIK ÇEMBER

Felix van Groeningen'in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu da Carl Joos'la birlikte yazdığı "Kırık Çember" (The Broken Circle Breakdown), birbirlerine ilk görüşte aşık olan Didier ve Elise'in 7 yıllık ilişkisini merkeze alıyor.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 7

ÖLÜMCÜL OYUNLAR

"Ölümcül Oyunlar" (Funny Games), Avusturyalı yönetmen Michael Haneke imzasını taşıyor.

Susanne Lothar, Ulrich Mühe ve Arno Frisch'in oynadığı film; iki genç adamın anne, baba ve oğuldan oluşan çekirdek aileyi rehin alması üzerine gelişen olayları anlatıyor.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 8

KIDS

Yönetmen Larry Clark'ın ilk filmi olan "Kids", ahlaksız bir genci merkeze alıyor.

Kids, başrollerdeki Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Chloë Sevigny ve Rosario Dawson'ın ilk filmi olma özelliğini de taşıyor.

Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film - 9

ELVEDA LAS VEGAS

John O'Brien'ın  aynı adlı yarı otobiyografik romanından uyarlanan "Elveda Las Vegas" filmi, Las Vegas'a taşınıp ölene kadar içmeye karar vermiş intihara meyilli bir alkoliği konu ediyor.

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