Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film

PARAZİT

Başrollerinde Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik'in yer aldığı Bong Joon-ho'nun yönettiği "Parazit", yoksul Kim ailesinin plan yapıp vasıflı kişiler gibi davranarak varlıklı bir ailenin evine sızmasını konu alıyor.

Altın Palmiye'yi kazanan ilk Kore filmi olan Parazit, En İyi Film de dahil olmak üzere 4 Oscar kazanmıştı.