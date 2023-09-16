Tekrar izlemek istemeyeceğiniz kadar sarsıcı 9 film
Gerek oyuncuları gerek hikayeleriyle sinema tarihine damga vuran bu filmler, herkesi tekrar izleyip izlememek konusunda tereddütte bırakıyor. İşte Independent'ın haberine göre sizi etkisi altında bırakacak 9 film...
YAŞAMIN KIYISINDA
"Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea), ağabeyinin ölümünden sonra ergen yeğeninin yasal vasisi olan depresif ve kederli bir adamı merkeze alıyor.
Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği film, 2017'de "En İyi Özgün Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar kazandı.