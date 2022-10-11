Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar şöyle konuştu: “Kültür sanat faaliyetlerine başlıyoruz. Antik Tiyatro da mahkeme süreci devam ediyor. Şuan ara bir açılış yapıyoruz. Resmi açılışımızı daha sonra ki dönemlerde yapacağız."