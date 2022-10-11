Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bölgenin tarihine ışık tutan en önemli eserler arasında bulunan Telmessos Antik Tiyatrosu yaklaşık 7 yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı - 1

Deniz kıyısında olma özelliği ile dikkat çeken Telmessos Antik Tiyatrosu yeniden açıldı.

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı - 2

Açılışta Ölüdeniz Orta Okulu Korosu, Kardelen Sanat Derneği Türk Müziği Topluluğu, Marmaris Filarmoni Derneği Fethiye Temsilciliği dinletileri ile halk oyunları gösterisi yapıldı.

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı - 3

Restorasyon işlemlerinin yüzde 70’nin tamamlandığı tiyatronun resmi açılışını ilerleyen günlerde yapılacak.

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı - 4

Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar şöyle konuştu: “Kültür sanat faaliyetlerine başlıyoruz. Antik Tiyatro da mahkeme süreci devam ediyor. Şuan ara bir açılış yapıyoruz. Resmi açılışımızı daha sonra ki dönemlerde yapacağız."

Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı - 5

Restorasyonun yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yaklaşık 8,9 yıldır atıl durumda olan tiyatromuz bugün itibariyle faaliyete geçti” şeklinde konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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