Telmessos Antik Tiyatrosu 7 yılın ardından açıldı

Deniz kıyısında olma özelliği ile dikkat çeken Telmessos Antik Tiyatrosu yeniden açıldı.
Açılışta Ölüdeniz Orta Okulu Korosu, Kardelen Sanat Derneği Türk Müziği Topluluğu, Marmaris Filarmoni Derneği Fethiye Temsilciliği dinletileri ile halk oyunları gösterisi yapıldı.
Restorasyon işlemlerinin yüzde 70’nin tamamlandığı tiyatronun resmi açılışını ilerleyen günlerde yapılacak.
Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar şöyle konuştu: “Kültür sanat faaliyetlerine başlıyoruz. Antik Tiyatro da mahkeme süreci devam ediyor. Şuan ara bir açılış yapıyoruz. Resmi açılışımızı daha sonra ki dönemlerde yapacağız."
Restorasyonun yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yaklaşık 8,9 yıldır atıl durumda olan tiyatromuz bugün itibariyle faaliyete geçti” şeklinde konuştu.