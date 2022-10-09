Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Letonyalı soprano Kristine Opolais ile AKM'deki "Gala Konseri"nde sahne aldı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 1

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Letonyalı soprano Kristine Opolais ile "Gala Konseri"nde sahne aldı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 2

Sanatçılar, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. İki sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 3

Opolais ve Karahan, konserde Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasından "O soave fanciulia" ile "Manon Lescaut" operasından "Tu, tu amore. Tu" eserini birlikte yorumladı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 4

Gioacchino Rossini'nin "La Gazza Ladra" operasından uvertürle başlayan konserde ayrıca Georges Bizet, Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Pietro Mascagni, Antonin Dvorak'ın ünlü eserleri seslendirildi.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 5

Sanatçılara, şef Raoul Grüneis'in yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 6

İki sanatçı, 5 Ekim'de de Başkent Kültür Yolu Festivali'nde aynı sahneyi paylaşmıştı.

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 7

İşte, Murat Karahan ile Kristine Opolai'nin konserinden yansıyan kareler...

Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 8
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 9
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 10
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 11
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 12
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 13
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 14
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 15
Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu - 16

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