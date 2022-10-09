Tenor Murat Karahan ile Letonyalı soprano Kristine Opolais AKM'de buluştu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Letonyalı soprano Kristine Opolais ile "Gala Konseri"nde sahne aldı.
Sanatçılar, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. İki sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı.
Opolais ve Karahan, konserde Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasından "O soave fanciulia" ile "Manon Lescaut" operasından "Tu, tu amore. Tu" eserini birlikte yorumladı.
Gioacchino Rossini'nin "La Gazza Ladra" operasından uvertürle başlayan konserde ayrıca Georges Bizet, Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Pietro Mascagni, Antonin Dvorak'ın ünlü eserleri seslendirildi.
Sanatçılara, şef Raoul Grüneis'in yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.
İki sanatçı, 5 Ekim'de de Başkent Kültür Yolu Festivali'nde aynı sahneyi paylaşmıştı.
İşte, Murat Karahan ile Kristine Opolai'nin konserinden yansıyan kareler...