Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest

65 BİN KİŞİ STADYUMDA OLACAKTI

AP'nin haberine göre, Ernst Happel Stadyum'unda düzenlenecek konserlerin her birine en az 65 bin kişinin katılması, stadyumun dışında ise 15-20 bin kişinin olması bekleniyordu.

Swift, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.