Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. Binlerce Swift hayranı, Viyana sokaklarına döküldü. Konseri izlemek için şehre gelen Swift hayranlarına kolye dağıtıldığı açıklandı.

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 1

3 KONSER İPTAL EDİLDİ

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin Avusturya hükümeti açıklama yaptı.

Açıklamada, şüphelinin evinde kı̇myasalların ele geçı̇rildiği ve patlayıcı üretildiği bildirildi. Saldırının planının, stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu ifade edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 2

HAYRANLARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Viyana'daki 3 konserin iptal edilmesinin ardından Swift hayranları sokaklara döküldü. Konser için Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen binlerce hayran, sokaklarda bağırarak Swift'in şarkılarını söyledi.

Uzun bir süredir bu konserleri bekleyen hayranlar, uzun saatler boyunca yolculuk yaptıklarını ve Viyana'da konaklamak için yaptıkları harcamalar nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirtti.

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 3

65 BİN KİŞİ STADYUMDA OLACAKTI

AP'nin haberine göre, Ernst Happel Stadyum'unda düzenlenecek konserlerin her birine en az 65 bin kişinin katılması, stadyumun dışında ise 15-20 bin kişinin olması bekleniyordu.

Swift, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 4

Daily Mail'in haberine göre, Taylor Swift hayranlarına Viyana'da bir mücevher markası tarafından ücretsiz kolyeler hediye edildi.

Viyana Turizm Kurulu (Vienna Tourist Board) Swift'i görmek için dünyanın dört bir yanından gelen hayranlara şehrin tadını çıkarmak için bazı önerilerde bulundu. Bu önerilerden biri de Kristallwelten Swarovski mağazasından 'kristal sürprizi' almaktı.

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 5

BİLET KARŞILIĞI KOLYE SAHİBİ OLDULAR

Duyuruyu yaptıktan sonra, X kullanıcıları biletlerini göstermeleri karşılığında kendilerine bir kolye verildiğini doğruladı. Kolyelerde gri deri bir ipe yerleştirilmiş büyük bir kristal yer alıyor.

TikTok'ta paylaşılan bir videoda yüzlerce hayranın hediyelerini almak için bir mağazada sıraya girdiği görülüyor. Bir gün sonra, Viyana Turizm Kurulu 'yoğun talep nedeniyle' mağazadaki kolyelerinin tükendiğini açıkladı.

Terör tehdidi nedeniyle konsere gidemediler: Taylor Swift hayranlarına büyük jest - 6

EVİNDE KİMYASAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin bir Irak vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişinin, gözaltında olan Avusturyalı baş şüpheli ile aynı çevreden geldiği belirtildi.

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