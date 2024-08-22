Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Ünlü şarkıcı, iptal edilen konserleri hakkında ilk kez konuştu.

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 1

"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.

Viyana'daki konserlerin iptal edilmesinin ardından Swift ilk kez açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 2

"MUAZZAM BİR SUÇLULUK DUYGUSUNA KAPILDIM"

Avrupa turnesini tamamlayan yıldız sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Londra'da sahneye çıktığımda duygularım çok inişli çıkışlıydı. Viyana'daki gösterilerimizin iptal edilmesi beni yıktı. İptallerin sebebi beni yeni bir korkuyla doldurdu ve çok sayıda insanın bu gösterilere gelmeyi planlamış olması nedeniyle muazzam bir suçluluk duygusuna kapıldım."

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 3

Swift sözlerine "Ama aynı zamanda yetkililere de minnettardım çünkü onlar sayesinde hayatlar için, konserler için üzülüyorduk. Bir araya gelen hayranlarımda gördüğüm sevgi ve birlik beni yüreklendirdi. Tüm enerjimi Londra'daki gösterileri izlemeye gelen yaklaşık yarım milyon insanı korumaya harcamaya karar verdim" diye devam etti.

Şarkıcı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ekibim ve ben bu hedefe ulaşmak için her gün stadyum personeli ve İngiliz yetkililerle el ele çalıştık ve bizim için yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok açık olmak istiyorum: Gösterilerime gelen hayranlarıma zarar vermek isteyenleri kışkırtabileceğini düşündüğüm bir şey hakkında asla konuşmayacağım. Bu gibi durumlarda, 'sessizlik' aslında sınırlama değil, doğru zamanda kendinizi ifade etmeyi beklemektir. Önceliğim, Avrupa turnemizi güvenli bir şekilde bitirmekti ve bunu başardığımızı söyleyebildiğim için çok mutluyum."

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 4

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Şarkıcı, ünlü Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 92 bin hayranıyla bir araya geldi. En hit parçalarını seslendiren 34 yaşındaki şarkıcı, terör tehdidi nedeniyle Londra'daki konserleri için birtakım önlemler almıştı.

Wembley Stadyumu yetkililerinden yapılan açıklamada, "Kimsenin stadyumun önündeki Olimpiyat Merdivenleri'nde veya herhangi bir girişin dışında durmasına izin verilmeyeceği" belirtildi.

Bletsiz olanların ise alanı boşaltmaları istenecek. Ayrıca, konseri izlemeye gelenler stadyuma belirlenen saatten daha önce giriş yapacak.

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 5

"EN BÜYÜK KORKUM" DEMİŞTİ

Swift'in Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından şarkıcının yıllar önce terör saldırısı hakkındaki sözleri yeniden gündem olmuştu.

2017 yılında Manchester kentindeki Ariana Grande konserindeki saldırının ardından Swift "En büyük korkum, Manchester Arena bombalaması ve Vegas konser saldırısından sonra turneye çıkmaktan tamamen korkuyordum çünkü yedi ay boyunca 3 milyon hayranın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı bilmiyordum. Hayranlarımı güvende tutmak için muazzam miktarda planlama, masraf ve çaba sarf edildi" demişti.

Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu - 6

JACKSON'I GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, şarkıcı "Eras" adlı turnesiyle yeni bir rekora imza attı. Bu yaz, Wembley Stadyumu'nda 8 konser veren şarkıcı, Michael Jackson'ın 1988'deki "Bad" turnesiyle kırdığı rekoru geride bıraktı. Swift, bir turne kapsamında Wembley'de en çok sayıda konser veren şarkıcı oldu.

Şarkıcı sahnede, "Beni tek bir turnede Wembley'de 8 kez konser veren ilk sanatçı yaptınız. Bunun için size asla ama asla yeterince teşekkür edemeyeceğiz" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER