Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu

Swift sözlerine "Ama aynı zamanda yetkililere de minnettardım çünkü onlar sayesinde hayatlar için, konserler için üzülüyorduk. Bir araya gelen hayranlarımda gördüğüm sevgi ve birlik beni yüreklendirdi. Tüm enerjimi Londra'daki gösterileri izlemeye gelen yaklaşık yarım milyon insanı korumaya harcamaya karar verdim" diye devam etti.

Şarkıcı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ekibim ve ben bu hedefe ulaşmak için her gün stadyum personeli ve İngiliz yetkililerle el ele çalıştık ve bizim için yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok açık olmak istiyorum: Gösterilerime gelen hayranlarıma zarar vermek isteyenleri kışkırtabileceğini düşündüğüm bir şey hakkında asla konuşmayacağım. Bu gibi durumlarda, 'sessizlik' aslında sınırlama değil, doğru zamanda kendinizi ifade etmeyi beklemektir. Önceliğim, Avrupa turnemizi güvenli bir şekilde bitirmekti ve bunu başardığımızı söyleyebildiğim için çok mutluyum."