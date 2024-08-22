Terör tehdidi nedeniyle konserleri iptal edildi: Taylor Swift sessizliğini bozdu
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilmişti. Ünlü şarkıcı, iptal edilen konserleri hakkında ilk kez konuştu.
"Eras" adlı turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi. Konserlerin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç kişi gözaltına alındı.
Viyana'daki konserlerin iptal edilmesinin ardından Swift ilk kez açıklama yaptı.