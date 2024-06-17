Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi)

Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam film gişede büyük bir başarı elde etti. Disney ve Pixar imzalı film, 155 milyon dolar hasılatla Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'yi geride bırakarak yılın en iyi açılışını yaptı. Film aynı zamanda Barbie filminden (162 milyon dolar) sonraki en iyi açılış hasılatını elde eden film oldu. Film, artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alıyor. İşte 14-16 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 1

10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

633 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 2

9. Ziyaretçiler: Bölüm 1

760 bin dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 3

8. Dublör

1,5 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 4

7.  Furiosa: A Mad Saga

2,4 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 5

6. Hayali Arkadaşlar

3,5 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 6

5. Gözcüler

3,7 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 7

4. Garfield

5 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 8

3. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

5,2 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 9

2.  Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

33 milyon dolar

Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi) - 10

1. Ters Yüz 2

155 milyon dolar

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