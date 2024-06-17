Ters Yüz 2 gişe rekoru kırdı: Barbie'den sonraki en büyük açılış (14-16 Haziran ABD gişesi)
Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam film gişede büyük bir başarı elde etti. Disney ve Pixar imzalı film, 155 milyon dolar hasılatla Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'yi geride bırakarak yılın en iyi açılışını yaptı. Film aynı zamanda Barbie filminden (162 milyon dolar) sonraki en iyi açılış hasılatını elde eden film oldu. Film, artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alıyor. İşte 14-16 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
633 bin dolar