Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi)
Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam filmi Ters Yüz 2, haftanın en çok izlenen filmi oldu. 145 bin 168 kişi tarafından izlenen filmi ise korku türündeki Siccin 7 takip etti. Sessiz Bir Yer serisinin son filmi Sessiz Bir Yer: Birinci Gün ise vizyondaki ilk haftasında üçüncü sıraya yerleşti. Film, dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu alıyor. İşte 28-30 Haziran hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...
10. Bir Zamanlar Gelecek: 2121
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