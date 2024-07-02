Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi)

Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam filmi Ters Yüz 2, haftanın en çok izlenen filmi oldu. 145 bin 168 kişi tarafından izlenen filmi ise korku türündeki Siccin 7 takip etti. Sessiz Bir Yer serisinin son filmi Sessiz Bir Yer: Birinci Gün ise vizyondaki ilk haftasında üçüncü sıraya yerleşti. Film, dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu alıyor. İşte 28-30 Haziran hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen 10 film ve seyirci sayıları...

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 1

10. Bir Zamanlar Gelecek: 2121

2.183

N-LIFE HABERLERİ

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 2

9. Blue Lock The Movie-Episode Nagi

2.758

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 3

8. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

3.107

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 4

7. Yürüyen Şato

3.325

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 5

6. La Hayde Maske

4.077

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 6

5. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

4.339

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 7

4. Garfield

8.459

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 8

3. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

31.966

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 9

2. Siccin 7

48.811

Ters Yüz 2 gişedeki liderliğini sürdürüyor (28-20 Haziran 2024 Türkiye gişesi) - 10

1. Ters Yüz 2

145.168

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