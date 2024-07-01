Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi)
Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam filmi 57 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1 milyar doları hasılatı aşarak tarihe geçti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin üstlendiği Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filmi ise 53 milyon dolar hasılat ile ikinci sıraya yerleşti. Film, dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu alıyor. İşte 28-30 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. Merhamet Hikayeleri
1, 5 milyon dolar