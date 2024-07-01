Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi)

Oscar ödüllü animasyon filmi Ters Yüz’ün devam filmi 57 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 1 milyar doları hasılatı aşarak tarihe geçti. Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Sarnoski’nin üstlendiği Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filmi ise 53 milyon dolar hasılat ile ikinci sıraya yerleşti. Film, dünyanın sessizliğe gömülmesine neden olan yaratıkların yeryüzüne indiği gün yaşananları konu alıyor. İşte 28-30 Haziran hafta sonu ABD gişe rakamları...

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 1

10. Merhamet Hikayeleri

1, 5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 2

9. Jatt & Juliet 3

1,5 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 3

8. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

1,7 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 4

7. Garfield

2 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 5

6. Motorcular

3,3 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 6

5. Kalki 2898-AD

5,5 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 7

4. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

10 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 8

3. Horizon: An American Saga - Chapter 1

11 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 9

2. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

53 milyon dolar

Ters Yüz 2'den tarihe geçen rekor (28-30 Haziran ABD gişesi) - 10

1. Ters Yüz 2

57 milyon dolar
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