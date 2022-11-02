Tesadüfen bulunan taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

"ANADOLU'DA BİLİNEN İLK VE TEK ÖRNEK"

Araştırmaları sonucunda taşların, ay ve yıldızların konumlarına göre tarımsal faaliyet zamanlaması yapılan biyodinamik tarım takvimine ait parçalar olduğunu tespit ettiğini aktaran Yazlık, Roma döneminde kullanılan takvimin, Anadolu'da bilinen ilk ve tek örnek olarak öne çıktığını ifade etti.

İşte Kayseri'de ortaya çıkarılan tarım takvimine dair görüntüler...