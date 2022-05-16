Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı

Haberler - DHA | 16.05.2022 - 15:36
Adıyaman’ın Kuyulu köyü kırsalında Roma dönemine ait, aile mezarlığının bulunduğu antik kentte kazı çalışmalarına başlandı.
Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.
Alkan, bölgenin tarihinin 1800 yıl öncesine dayandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanması ile antik kentin turizme açılacağını söyledi.
İşte Tharsa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasından yansıyan kareler...