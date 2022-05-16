Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı

Haberler - DHA | 16.05.2022 - 15:36

Adıyaman’da, Roma dönemine ait, içinde 60 aile mezarının bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı. Antik kent kazı çalışmalarının ardından turizme açılacak.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 1

’ın Kuyulu köyü kırsalında Roma dönemine ait, aile mezarlığının bulunduğu antik kentte kazı çalışmalarına başlandı.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 2

Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 3

Alkan, bölgenin tarihinin 1800 yıl öncesine dayandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanması ile antik kentin turizme açılacağını söyledi.

Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 4

İşte Tharsa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasından yansıyan kareler...

Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 5
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 6
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 7
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 8
Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışması başladı - 9

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