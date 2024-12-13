The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu

Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film için hazırlıklar sürüyor. Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Barry Keoghan'ın ardından başrol oynayacak iki isim daha belli oldu.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 1

Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

N-LIFE HABERLERİ

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 2

Yönetmen koltuğunda Sam Mendes'in oturacağı filmler için hazırlıklar sürüyor.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 3

Birkaç hafta önce filmde Ringo StarrBarry Keoghan'ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 4

4 filmlik The Beatles biyografisinde; George Harrison'ı ve Paul McCartney'i canlandıracak isimler belli oldu.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 5

Deadline'da yer alan habere göre; son olarak Gladyatör 2'de boy gösteren Joseph Quinn, filmde George Harrison'a hayat verecek.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 6

RIDLEY SCOTT AĞZINDAN KAÇIRDI

Öte yandan usta yönetmen Ridley Scott da birkaç gün önce katıldığı bir ödül töreninde; Paul Mescal'in The Beatles filmlerinde rol alacağını açıkladı.

Paul McCartney'i canlandıracağı tahmin edilen Mescal ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu - 7

FİLMLER HAKKINDA

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi.

The Beatles üyelerinin ailelerinden, film için tüm izinlerin alındığı belirtildi. Sony'nin yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmlerin vizyon tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin "yenilikçi ve çığır açıcı" olacağını açıkladı.

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