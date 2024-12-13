The Beatles filminin kadrosu şekilleniyor: İki başrol oyuncusu daha belli oldu
Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film için hazırlıklar sürüyor. Sam Mendes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Barry Keoghan'ın ardından başrol oynayacak iki isim daha belli oldu.
Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.