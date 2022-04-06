The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard

Haberler | 06.04.2022 - 16:09
90'ların ses getiren filmi The Crow yıllardır merakla beklenen ne zaman yeniden çevrilecek sorusuna cevap vermiş gibi gözüküyor. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstleneceği yeniden çevrimin başrolünde Bill Skarsgard’ın yer alacağı konuşuluyor.
Korku serisi O filmindeki palyaço performansıyla olay yaratan oyuncunun yeni karakterine nasıl hayat vereceği ise merak konusu.
(Fotoğraf: Bill Skarsgard)
Filmde ayrıca elektronik müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Tahliah Debrett Barnett de rol alacak.
Sinemaseverler Alex Proyas’ın aynı isimli çizgi roman serisinden beyazperdeye uyarladığı orijinal filmde Eric Draven rolünde Brandon Lee’yi izlemişti.
Aynı rolü canlandırması için daha önce Jason Momoa ile anlaşılsa da bu proje iptal edilmişti.