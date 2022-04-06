The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard

Haberler | 06.04.2022 - 16:09

1994 yapımı The Crow filminin yeniden çevrileceği ve Brandon Lee'nin efsanevi rolünü Bill Skarsgard'ın oynacağı öğrenildi.

The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard - 1

90'ların ses getiren filmi The Crow yıllardır merakla beklenen ne zaman yeniden çevrilecek sorusuna cevap vermiş gibi gözüküyor. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstleneceği yeniden çevrimin başrolünde Bill Skarsgard’ın yer alacağı konuşuluyor.

The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard - 2

Korku serisi O filmindeki palyaço performansıyla olay yaratan oyuncunun yeni karakterine nasıl hayat vereceği ise merak konusu.

(Fotoğraf: Bill Skarsgard)

The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard - 3

Filmde ayrıca elektronik müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Tahliah Debrett Barnett de rol alacak.

The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard - 4

Sinemaseverler Alex Proyas’ın aynı isimli çizgi roman serisinden beyazperdeye uyarladığı orijinal filmde Eric Draven rolünde Brandon Lee’yi izlemişti.

The Crow yeniden çekiliyor: Brandon Lee'nin yerine Bill Skarsgard - 5

Aynı rolü canlandırması için daha önce Jason Momoa ile anlaşılsa da bu proje iptal edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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