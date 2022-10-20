The Crown dizisi kraliyet ailesini 'sömürmekle' suçlanıyor

Buckingham Sarayı ve İngiliz Kraliyeti’nin konu alan The Crown dizisi şu sıralar eleştirilerin odağında.
5. sezonunda Prens Charles (Kral Charles) ve Prenses Diana’nın çekişmeli boşanma sürecine odaklanan Emmy ödüllü dizinin kraliyet ailesini ‘sömürdüğü’ne dair söylentiler ortaya atıldı.
Dizinin yaratıcı Peter Morgan, yöneltilen eleştiriler karşısında Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından Kral unvanını alan Kral Charles'a ve kraliyet üyelerine ‘büyük bir anlayış’ gösterdiklerini dile getirdi. Variety’ye konuşan Morgan, “1990’lı yılların kraliyet için zor bir dönem olduğunu kabul etmeliyiz. Özellikle Kral Charles’ın o dönemi çok sancılı bir şekilde geçirdiği ortada” yorumunda bulundu.
Yapılan açıklamada dizinin 5. sezonunun "kurgulanmış bir drama" dizisi olduğu belirtildi.
Dizide Kral Charles’ı canlandıran Dominic West ve Prenses Diana’ya hayat veren Elizabeth Debicki de diziye yöneltilen eleştiriler karşısında sessiz kalmadı. İkili, dizi ekibinin kraliyetin hayatını derinlemesine araştırdığını ve gerçeğe olabildiğince sadık kalmaya çalıştığını belirtti.
Bir kraliyet kaynağına göre Saray'ın dizinin başına "Bu dizi kurgudur, belgesel değildir" uyarısı koymasını istediği biliniyor.
Oscar ödüllü oyuncu ve Saray tarafından ‘Dame’ unvanı alan Judi Dench de geçtiğimiz günlerde The Crown dizisinin gerçeği yansıtmadığına dair yorumlarda bulunmuştu. Dench, dizisinin kraliyet ailesine "acımasız derece adaletsiz" davrandığını öne sürdü.
5. sezonunda 1991 ile 1997 yıllarını konu alacak olan dizi, 9 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.