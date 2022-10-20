The Crown dizisi kraliyet ailesini 'sömürmekle' suçlanıyor

DİZİNİN YARATISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin yaratıcı Peter Morgan, yöneltilen eleştiriler karşısında Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından Kral unvanını alan Kral Charles'a ve kraliyet üyelerine ‘büyük bir anlayış’ gösterdiklerini dile getirdi. Variety’ye konuşan Morgan, “1990’lı yılların kraliyet için zor bir dönem olduğunu kabul etmeliyiz. Özellikle Kral Charles’ın o dönemi çok sancılı bir şekilde geçirdiği ortada” yorumunda bulundu.





Yapılan açıklamada dizinin 5. sezonunun "kurgulanmış bir drama" dizisi olduğu belirtildi.