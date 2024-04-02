The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları)

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, Gazze'deki insani krizini değerlendirdi. Abdalla gibi Tarkan'dan Madonna'ya, Gigi Hadid'den İspanyol oyunculara birçok ünlü isim destek mesajları paylaştı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 1

Dünyaca ünlü "The Crown" dizisi ve Afgan yazar Khaled Hosseini'nin kitabından uyarlanan "Uçurtma Avcısı" filmindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan aktör Abdalla, katıldığı 75. Emmy Ödülleri töreninde sol avucunun içine "Never Again (Bir daha asla)" sloganını yazarak Gazze'deki soykırımı protesto etmişti.

Aktör Abdalla, Prenses Diana'nın sevgilisi Fayed'i canlandırdığı "The Crown" dizisinin final kutlamasında da iki elinin arka yüzüne "Kalıcı ateşkes", avuç içlerine ise "Rehineleri geri verin" ve "İşgale son verin" yazarak kameralara poz vermişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İngiliz oyuncu, Gazze'deki insani krizini değerlendirdi. Mısır asıllı aktör Abdalla, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla düzenlenen ulusal yürüyüşe katıldığı için son derece gurur duyduğunu ancak Gazze'ye yönelik saldırıların hala devam ediyor olması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 2

"BU BİR SOYKIRIMDIR. BUNUN DURMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini söyleyen Abdalla, "Neredeyse 6 aydır öncelikle ve her şeyden önce ateşkes talep ediyoruz. Tabii bu 6 ayın sonucunda şu anda hayal bile edilemeyecek ölü sayısına ulaşmış durumdayız. Bu bir soykırımdır. Bunun durması gerekiyor." dedi.

Abdalla, Gazze'deki zulmün son bulması için her hafta sokakların dolduğuna işaret ederek, "Burada bulunmamızın bir nedeni de bunun bizim neslimizde sona ermesine ihtiyacımız olması. Ben bir yanımla bunun benim neslimde sona ermeyeceğinden korkarak büyüdüm ve şimdi bunun sona erdiğinden emin olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Oyuncu Abdalla, uluslararası topluma da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum Filistin'i ve Filistin'in çocuklarını yüzüstü bıraktı. Dünya başarısız oldu. Tüm hayatımı 'Bir daha asla' sözleriyle ve bu sözleri yerine getirme göreviyle büyüdüm. O an geldiğinde hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta, hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yaptılar. (İsrail'i) Silahlandırdılar ve desteklemeye devam ediyorlar."

Abdalla, uluslararası topluma verdiği mesajda, değişime ihtiyaç olduğunu ve bunun derhal gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, "Gazze halkına mesajım; sizinleyiz ve üzgünüz. Yaptıklarımızın hiçbiri yeterli olmadığı için üzgünüz. Bu durum sona erene kadar yanınızda olmaya, sizinle birlikte durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi Abdalla, adalet ve özgürlük için mücadele etmek zorunda olan son nesil olacaklarını, galip geleceklerini ve başaracaklarını ifade etti.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 3

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı. Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır." paylaşımında bulundu.

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 4

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 5

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu. Jolie "İsrail'de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze'de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez." ifadelerini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 6

Şarkıcı Haluk Levent "Dünyanın en modern ülkelerine mesaj! Gazze'deki çocukların ölmesini önlemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Sadece insan olmak yeterli." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 7

"HER SANİYE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR FİLİSTİN'DE"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gökten ışık yağmuru gibi bombalar yağıyor gece vakti bir şehre. Her saat yüzlerce suçsuz çoluk çocuk can veriyor bomba yağmurunda. Bir aydır bunu seyrediyoruz. Çıkmıyor akıldan. Dayanamıyorum. Durun, ne olur durun." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Macaristan, Belçika ve Hollanda'da vereceği konser programını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de. Oslo'da bir müzisyen, benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde. Programda Bach'ın 'Goldberg Çeşitlemeleri' eseri var. Yani bu arkadaş, bir yandan Bach'ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini! Düşünsün, 24 bin ton bomba Oslo'ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun, kendini Orta Doğu'da doğmuş bir çocuğun yerine koysun. Bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek!"

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 8

Şarkıcı Tarkan, "Gazze'ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 9

Filistin asıllı ünlü süper model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar ve Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüşmesi sonrası sessizliğini bozdu. "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" diyen Hadid, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 10

Madonna, “İsrail’de olanlar yıkıcı. Bütün bu ailelerin ve özellikle de çocukların saldırıya uğramasını ve öldürülmesini izlemek yürek parçalayıcı. Bunun senin başına geldiğini hayal et? Bu anlaşılmaz bir şey. Çatışmalar hiçbir zaman şiddetle çözülemez. Ne yazık ki insanlık bu evrensel gerçeği anlayamıyor. Kalbim İsrail ile atıyor. Yıkılan ailelere ve evlere, kaybolan çocuklara, öldürülen masum kurbanlara hepimiz dua edelim. İsrail için. Barış için” diye yazdı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 11

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen Bella Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.  Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 12

İSPANYOL SANATÇILARDAN DESTEK

Aralarında, "La Casa de Papel" dizisinde "Nairobi" karakterini canlandıran Alba Flores, aktörler Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, şarkıcı Amparo Sanchez ile şarkıcı ve şair Marwan'ın da bulunduğu bir grup İspanyol sanatçı, Filistin'e destek için seslerini sosyal medyada duyurdu.

Sanatçıların videosunda, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ayrım gözetmeksizin bombalamayı sürdürüyor. Filistin halkına en büyük zararı verebilmek için Gazze'yi sistematik şekilde bombardımana tutan İsrail özellikle okulları, evleri, hastaneleri, sivil altyapıları, camileri, ambulansları hedef alıyor. Şimdiye kadar 20 binden fazla kişi öldürüldü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Save the Children'a göre Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 13

ABD'li oyuncu Dwayne Johnson ise sosyal medya paylaşımında İsrail-Filistin çatışmalarından duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Çözüm için dua ediyorum. Tüm masum hayatlar için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 14

"BURADA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI KONUŞUYORUZ"

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Filistinli masumların öldürülmesine tepkisini, "Burada bir insanlık krizini, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Burada hakkı yenmiş bir milleti, öldürülen çocukları konuşuyoruz. Henüz medeni olamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların binde birini Türk milleti yapsa bize ne hakaretler ederlerdi." sözleriyle aktardı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 15

Gazze için destek çağrısında bulunan oyuncu Deniz Uğur da "İslam, bir dinin ötesindedir. Allah'ın yarattığı her varlığı kapsayan yüce bir nur felsefesidir. Kolaylıkla söyleyebiliriz ki, şu anda deneyimleyebildiğimiz cihattır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık. Lütfen hak ile kalın." ifadelerini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 16

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 17

İngiliz oyuncu ve rap sanatçısı Riz Ahmed, Instagram hesabındaki paylaşımda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de şu an yaşanan ve işgal altındaki Filistin'de on yıllarca süren hadiseler korkunç ve yanlıştır. Bu eziyetin derinliği ve gerçekliği görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 18

Oyuncu Haluk Piyes, Instagram sayfasında Filistinlilere destek vererek, "Hakikat galip gelecektir ama bu katliama destek veren ve sessiz kalan tüm seyircilere iyi bakın, asla unutmayın." ifadelerine yer verdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 19

Güney Koreli müzisyen Choi Si-won, UNICEF'in Gazze'deki çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalarını paylaştı ve Filistin'e destek verdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 20

Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisindeki rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cross, çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cross, paylaştığı görselde, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum." ifadesini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 21

ABD'li oyuncu Nicola Peltz ise sosyal medya paylaşımında, "Barışı düşün, barışı uygula, barışı yay ve barışı hayal et." ifadesini kullandı.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 22

Ünlü Hollywood oyuncusu John Cusack  X hesabında, Chicago'da katıldığı Filistin'e destek yürüyüşündeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Katıldığım gösteride duymadıklarımı size söyleyeyim. İsrail'e ölüm ve Yahudilere ölüm sloganı duymadım. Duyduğum tek şey, Filistin'i bu gaddar işgalden kurtarmamız gerektiği sloganlarıydı. İnsanlar cehenneme dönmüş ve susuz, yemeksiz, elektriksiz kalmış bir alanda sevdikleri için endişe ediyordu. İnsanların nesiller boyunca hapse atılmış, aşağılanmış, taciz edilmiş, zulme uğramış, hedef alınmış ve öldürülmüş aile mensuplarının kişisel hikayelerini paylaştıklarına şahitlik ettim."

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 23

İsveçli müzisyen Zara Larsson, kişisel Instagram hesabında Filistin'deki dram karşısında dünyanın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak, "Rusya saldırdığında Ukrayna'ya destek veriliyor ama Filistin'e destek verilmiyor." paylaşımında bulundu.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 24

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik de Instagram hesabında, "Özgür Filistin" yorumuyla kendi fotoğrafını paylaşarak Filistin'e destek verdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 25

ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

The Crown yıldızı Khalid Abdalla: Bu bir soykırımdır (Ünlü isimlerden Gazze'ye destek mesajları) - 26

"SOYKIRIM" DAVASINA ÜNLÜ OYUNCULARDAN DESTEK

Dünyaca ünlü oyuncuların, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasındaki suçlamaları kamera karşısına geçerek okuduğu videolar, binlerce görüntülenme aldı.

Videoda suçlamaları okuyan isimler arasında "Crown" isimli dizinin oyuncuları Khalid Abdalla ve Tobias Menzies, "Game of Thrones (Taht Oyunları)" isimli dizinin oyuncuları Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey yer aldı.

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